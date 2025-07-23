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У Кремлі назвали умову зустрічі Зеленського та Путіна

Середа 23 липня 2025 13:31
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У Кремлі назвали умову зустрічі Зеленського та Путіна Фото: Дмитро Пєсков, речник президента Російської Федерації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна можлива після узгодження проєктів меморандумів Києва та Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитує "РИА Новости".

"Уся робота, яка має вестися щодо узгодження меморандумів, - це і є підготовка зустрічі (Зеленського та Путіна, - ред.). У цьому плані так", - заявив Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, чи готова Москва до обговорення можливості зустрічі Путіна і Зеленського.

Переговори України та Росії

Після того як Дональд Трамп вдруге став президентом Сполучених Штатів Америки (США), Вашингтон активізував зусилля з пошуку дипломатичного вирішення війни в Україні. Американська сторона провела окремі зустрічі з делегаціями Києва та Москви, під час яких обговорювалось питання запровадження безумовного припинення вогню. Втім, Росія цю пропозицію одразу відкинула.

Попри це, між Україною та Росією продовжився діалог. Станом на зараз відбулося два раунди переговорів. У ході другого, 16 травня, вдалося досягти домовленості про великий обмін полоненими за схемою "1000 на 1000", який був реалізований у три етапи - з 23 до 25 травня.

Тим часом Зеленський затвердив склад делегації, яка сьогодні зустрінеться з російською стороною у Стамбулі.

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