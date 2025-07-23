Делегация Украины провела встречу с Эрдоганом перед переговорами с Россией

Украинская делегация провела в Анкаре встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед переговорами с российской стороной в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.

В том же числе украинская сторона имела сегодня встречу со:

"Поблагодарили Турцию и президента Эрдогана за последовательную политическую и безопасностную поддержку Украины на протяжении всей войны с Россией... Также благодарны Турции за то, что они готовы предоставлять переговорную площадку и способствовать дипломатическим усилиям, направленным на достижение справедливого и прочного мира для Украины", - написал Ермак.

По словам Ермака, во время переговоров с Эрдоганом:

Третий раунд переговоров Украины и России: что известно

За последние месяцы Украина и Россия уже дважды встречались за переговорным столом, а третий раунд должен состояться сегодня, 23 июля. Накануне Зеленский утвердил состав делегации от Украины, которую возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Как сообщил источник РБК-Украина, во время переговоров украинская сторона намерена поднять вопрос возможной личной встречи между Зеленским и Путиным. В Москве же заявили, что такая встреча может состояться только после того, как стороны согласуют проекты совместных меморандумов.

Также источник сообщал, что часть украинской делегации прибыла в Анкару для отдельной встречи с турецкой стороной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.