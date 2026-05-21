Декомунізацію та 100 мільйонів для Куби пропонує Рубіо, але висуває одну умову

Сполучені Штати запропонували кубинському народу радикально змінити курс розвитку країни та отримати масштабну фінансову підтримку. Державний секретар Марко Рубіо особисто закликав людей відмовитися від лояльності до корумпованих еліт.

Марко Рубіо записав спеціальне звернення іспанською мовою. Це сталося одразу після того, як велике журі присяжних у Флориді висунуло офіційні звинувачення 94-річному Раулю Кастро у вбивстві громадян США.

Державний секретар є сином кубинських емігрантів. Його родина залишила острів за два роки до приходу до влади Фіделя Кастро й тепер він пропонує кубинцям "новий шлях" та гуманітарний пакет на 100 мільйонів доларів.

Допомога буде, але не через клан олігархів

Головним ворогом змін Рубіо назвав організацію GAESA. Це величезна бізнес-структура, пов'язана з політичною елітою, яка володіє активами на 18 мільярдів доларів. Це 70% усієї економіки Куби.

"Вони отримують прибуток від готелів, будівництва, банків, магазинів і навіть від грошей, які ваші родичі надсилають вам зі США, все, все проходить через їхні руки", - заявив Марко Рубіо.

За словами посадовця, гроші не доходять до звичайних людей. GAESA утримує величезні відсотки навіть з приватних переказів. Весь прибуток осідає в кишенях вузького кола осіб.

США пропонують допомогу на 100 мільйонів доларів включаючи продукти та ліки. Але є умова: гроші не отримає уряд чи GAESA. Продовольство планують розподіляти через Католицьку церкву та благодійні групи. Це гарантує, що товари не перепродадуть у державних магазинах.

Декомунізація та перехід на капіталізм

Рубіо впевнений, що 67 років правління комуністів мають закінчитися. Зараз на Кубі заробляє лише еліта, а звичайні громадяни позбавлені права на бізнес.

"Нова Куба, де ви, звичайні кубинці, а не лише GAESA, можете володіти заправкою, магазином одягу чи рестораном", - додав Марко Рубіо у своєму звернені.