Декоммунизацию и 100 миллионов для Кубы предлагает Рубио, но выдвигает одно условие

05:23 21.05.2026 Чт
3 мин
Оказывается, на Кубе есть олигархат в виде корпорации GAESA, и США не хотят оказывать помощь через нее или правительство
Филипп Бойко
Фото: Госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Соединенные Штаты предложили кубинскому народу радикально изменить курс развития страны и получить масштабную финансовую поддержку. Государственный секретарь Марко Рубио лично призвал людей отказаться от лояльности к коррумпированным элитам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Марко Рубио записал специальное обращение на испанском языке. Это произошло сразу после того, как большое жюри присяжных во Флориде выдвинуло официальные обвинения 94-летнему Раулю Кастро в убийстве граждан США.

Государственный секретарь является сыном кубинских эмигрантов. Его семья покинула остров за два года до прихода к власти Фиделя Кастро и теперь он предлагает кубинцам "новый путь" и гуманитарный пакет на 100 миллионов долларов.

Помощь будет, но не через клан олигархов

Главным врагом изменений Рубио назвал организацию GAESA. Это огромная бизнес-структура, связанная с политической элитой, которая владеет активами на 18 миллиардов долларов. Это 70% всей экономики Кубы.

"Они получают прибыль от отелей, строительства, банков, магазинов и даже от денег, которые ваши родственники присылают вам из США, все, все проходит через их руки", - заявил Марко Рубио.

По словам чиновника, деньги не доходят до обычных людей. GAESA удерживает огромные проценты даже с частных переводов. Вся прибыль оседает в карманах узкого круга лиц.

США предлагают помощь на 100 миллионов долларов включая продукты и лекарства. Но есть условие: деньги не получит правительство или GAESA. Продовольствие планируют распределять через Католическую церковь и благотворительные группы. Это гарантирует, что товары не перепродадут в государственных магазинах.

Декоммунизация и переход на капитализм

Рубио уверен, что 67 лет правления коммунистов должны закончиться. Сейчас на Кубе зарабатывает только элита, а обычные граждане лишены права на бизнес.

"Новая Куба, где вы, обычные кубинцы, а не только GAESA, можете владеть заправкой, магазином одежды или рестораном", - добавил Марко Рубио в своем обращении.

Что предшествовало обращению Рубио к кубинцам

Минюст США официально обвинил бывшего президента Рауля Кастро в убийстве американских граждан. Речь идет о гибели четырех активистов группы "Братья спасения", которые помогали землякам покинуть "остров Свободы". Их самолеты сбила ПВО в 1996 году, когда Кастро был на посту министра обороны.

Аналитики говорят, что Трамп и Рубио разыгрывают карту "хорошего и злого полицейского. Трамп угрожает, а Рубио предлагает "пряник".

Тем временем США начали странную активность возле Кубы - запустили массовую воздушную разведку. Аналитики уже провели параллели между этим, и событиями в Венесуэле и Иране.

