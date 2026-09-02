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Дефіцит продуктів? Що реально відбувається у магазинах Дніпропетровської області

11:54 02.09.2026 Ср
2 хв
Чому насправді деяких товарів на полицях може бракувати?
aimg Ірина Костенко
Дефіцит продуктів? Що реально відбувається у магазинах Дніпропетровської області На наявність товарів у магазинах впливають різні фактори (фото: РБК-Україна)
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У деяких магазинах Дніпропетровської області може тимчасово бракувати окремих товарів. Проте ситуація - контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Ганжі у Facebook.

Ситуація з продуктами й товарами в області

Ганжа розповів, що в цілому дефіциту продуктів у Дніпропетровській області немає.

"Проблем із продуктами харчування - немає. І з іншими продуктами - немає", - констатував посадовець.

Він уточнив, що запасів товарів в області - достатньо. Тож ситуація - контрольована.

Чому окремих позицій може бракувати

Очільник Дніпропетровської ОВА визнав, що на окремі товари (наприклад сіль та крупи) спостерігається підвищений попит.

штучний ажіотаж по деяким групам продуктів або товарів. Люди намагаються масово скупити, наприклад, сіль або крупи. Забираючи все з полиць", - пояснив він.

Через це, за словами посадовця, магазини не завжди встигають оперативно поповнювати полиці.

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Чи можуть бути затримки з постачанням

Через безпекову ситуацію, за словами Ганжі, торговельні мережі змінюють логістику.

"Проблеми в цьому немає. Постачальники постійно підвозять... Десь напряму підвозять продукти. Але з урахуванням, скажімо так, небезпечних логістичних шляхів, змінюється або сам підвоз, або інші заходи", - розповів начальник ОВА.

З огляду на це тимчасові затримки з постачаннями дійсно можливі.

"Може бути затримка. Але це тільки визначено тим, що окремі групи товарів скуповуються. Тобто - штучний ажіотаж", - поділився посадовець.

Він уточнив також, що подекуди продукцію доставляють безпосередньо від виробників.

"В цілому проблемних питань як по продуктах харчування, так і по паливу, зокрема, на Дніпропетровщині немає", - підсумував Ганжа.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що росіяни завдали удару по торговельно-розважальному центру (ТРЦ) у Дніпропетровській області.

Тим часом радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони пояснив, чи реально Україні загрожує дефіцит продуктів через атаки дронів.

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