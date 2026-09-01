Українців закликали зробити запас їжі і питної води на 7-12 днів

Українцям варто тримати вдома запас питної води та харчів на 7-12 днів через загрозу ворожих обстрілів. Водночас скуповувати продукти на місяці наперед не потрібно, оскільки дефіциту немає.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив голова Держпродспоживслужби у Києві Анатолій Катеренчук в ефірі " Новини.LIVE ".

За словами посадовця, ворог регулярно завдає ударів не лише по критичній інфраструктурі, а й по логістичних складах. Через це ситуація може різко змінюватися в будь-який день.

Для автономного забезпечення життєдіяльності вдома необхідно мати помірний недоторканний запас:

питної води: наявність обов'язкова, а об'єм розраховується індивідуально залежно від щоденних потреб кожної людини;

продуктів харчування: набір базових харчів щоденного вжитку з розрахунку на 7-12 діб.

"Звичайно, не потрібно хаотично і панічно закуповувати продукти на місяць і більше. Вони мають свій термін придатності, тому треба стежити не лише за кількістю, а й за якістю", - наголосив Катеренчук.

Чому не варто закуповувати крупи мішками

Робити великі запаси круп або інших базових товарів немає жодного сенсу. Україна стабільно входить до топ-10 світових виробників зернових культур, тому внутрішніх запасів цілком достатньо.

"Дефіциту продуктів у нас немає і не буде. Навіть якщо якийсь товар тимчасово зникне з полиць, його завжди замінять імпортом з іншої країни. РФ саме працює над тим, щоб створити паніку й хаос, аби люди відволікалися від життєвих питань", - пояснив голова Держпродспоживслужби.

Правильне зберігання запасів

Катеренчук пояснив, що для того, щоб їжа не псувалася та була безпечною для здоров'я, важливо дотримуватися умов зберігання.

"Ми не прив'язуємося до чогось особливого, ми розуміємо, що якщо це м'ясна продукція, вона має зберігатися у відповідному температурному режимі. Якщо це якісь крупи, вони також мають зберігатися в належному місці", - зазначив він.

Голова Держпродспоживслужби додав, що упаковані фабричні продукти харчування мають термін придатності та умови зберігання.

Він зауважив, що місце для зберігання круп або соняшникової олії має бути прохолодним, темним і обов'язково сухим. При цьому крупи мають зберігатися в герметичній посудині.