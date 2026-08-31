ua en ru
Пн, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Флеш" пояснив, чи загрожує Україні дефіцит продуктів через атаки дронів

01:22 31.08.2026 Пн
2 хв
Чому, на думку Сергія Бескрестнова, не варто піддаватись паніці?
aimg Пилип Бойко
"Флеш" пояснив, чи загрожує Україні дефіцит продуктів через атаки дронів Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов (Сергій Бескрестнов)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

В Україні на тлі російських атак поширюються побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням продовольства. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав не піддаватися чуткам і панічним настроям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сергія "Флеша".

За словами радника президента, виробники та продавці наразі перебудовують канали постачання, щоб адаптуватися до ситуації. Бескрестнов також зазначив, що в разі потреби продовольчі ніші в Україні можуть бути заповнені шляхом імпорту з Європи.

"Якщо буде потреба, Європа "з радістю" заповнить будь-яку продовольчу нішу за рахунок експорту", - зазначив він.

Таким чином, Бескрестнов пов'язує можливі проблеми з окремими ланцюгами постачання з необхідністю їх перебудови, а не з неминучим виникненням дефіциту продуктів.

"Друзі, ми не "помремо з голоду". Не піддавайтеся чуткам, дезінформації та панічним настроям", - написав Бескрестнов.

"Наш ворог не атакує "їжу""

Окремо Бескрестнов висловився про характер російських атак. За його словами, їхньою безпосередньою ціллю є не продовольство як таке, а великий бізнес.

"Наш ворог не атакує "їжу". Він атакує великий бізнес, який сплачує податки та створює робочі місця", - заявив він.

Водночас Бескрестнов закликав українців орієнтуватися на перевірену інформацію та не поширювати чутки про нібито неминучий продовольчий дефіцит.

Контекст заяви

Ми вже повідомляли, що РФ знищила до 90% продуктових складів в Україні. Але ритейл і постачальники змінюють маршрути, переміщують запаси та перебудовують систему зберігання продукції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в українських торговельних мережах можливі лише тимчасові затримки з постачанням та певне зменшення асортименту внаслідок ворожих ударів по розподільчих центрах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Магазини
Новини
Хмара: вже є потенційні 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні "Шахеди"
Хмара: вже є потенційні 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні "Шахеди"
Аналітика
Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні
Ірина Костюченко, Олег Хомчук Відродження на згарищі чи будівництво ТРЦ: що буде з книжковим ринком на Почайні