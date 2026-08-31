"Флеш" пояснив, чи загрожує Україні дефіцит продуктів через атаки дронів

В Україні на тлі російських атак поширюються побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням продовольства. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав не піддаватися чуткам і панічним настроям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сергія "Флеша" .

За словами радника президента, виробники та продавці наразі перебудовують канали постачання, щоб адаптуватися до ситуації. Бескрестнов також зазначив, що в разі потреби продовольчі ніші в Україні можуть бути заповнені шляхом імпорту з Європи.

"Якщо буде потреба, Європа "з радістю" заповнить будь-яку продовольчу нішу за рахунок експорту", - зазначив він.

Таким чином, Бескрестнов пов'язує можливі проблеми з окремими ланцюгами постачання з необхідністю їх перебудови, а не з неминучим виникненням дефіциту продуктів.

"Друзі, ми не "помремо з голоду". Не піддавайтеся чуткам, дезінформації та панічним настроям", - написав Бескрестнов.

"Наш ворог не атакує "їжу""

Окремо Бескрестнов висловився про характер російських атак. За його словами, їхньою безпосередньою ціллю є не продовольство як таке, а великий бізнес.

"Наш ворог не атакує "їжу". Він атакує великий бізнес, який сплачує податки та створює робочі місця", - заявив він.

Водночас Бескрестнов закликав українців орієнтуватися на перевірену інформацію та не поширювати чутки про нібито неминучий продовольчий дефіцит.