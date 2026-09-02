Дефицит продуктов? Что реально происходит в магазинах Днепропетровской области

В некоторых магазинах Днепропетровской области может временно не хватать отдельных товаров. Однако ситуация - контролируемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александра Ганжи в Facebook.

Ситуация с продуктами и товарами в области

Ганжа рассказал, что в целом дефицита продуктов в Днепропетровской области нет.

"Проблем с продуктами питания - нет. И с другими продуктами - нет", - констатировал чиновник.

Он уточнил, что запасов товаров в области - достаточно. Так что ситуация - контролируемая.

Почему отдельных позиций может не хватать

Глава Днепропетровской ОВА признал, что на отдельные товары (например, соль и крупы) наблюдается повышенный спрос.

"Есть искусственный ажиотаж по некоторым группам продуктов или товаров. Люди пытаются массово скупить, например, соль или крупы. Забирая все с полок", - объяснил он.

Поэтому, по словам чиновника, магазины не всегда успевают оперативно пополнять полки.

Могут ли быть задержки с поставками

Из-за ситуации с безопасностью, по словам Ганжи, торговые сети меняют логистику.

"Проблемы в этом нет. Поставщики постоянно подвозят... Где-то напрямую подвозят продукты. Но с учетом, скажем так, опасных логистических путей, меняется либо сам подвоз, либо другие мероприятия", - рассказал начальник ОВА.

Учитывая это, временные задержки с поставками действительно возможны.

"Может быть задержка. Но это только определено тем, что отдельные группы товаров скупаются. То есть - искусственный ажиотаж", - поделился чиновник.

Он уточнил также, что кое-где продукцию доставляют непосредственно от производителей.

"В целом проблемных вопросов как по продуктам питания, так и по топливу, в частности, на Днепропетровщине нет", - подытожил Ганжа.