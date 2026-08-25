Росія вдарила по ТРЦ на Дніпропетровщині (фото)
Вночі 25 серпня росіяни завдали удару по торговельно-розважальному центру в Дніпропетровській області. Через атаку виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Що сталося вночі
Атака відбулася в Слобожанському Дніпровського району. Через удар спалахнули пожежі одразу на двох ділянках - поряд із торговельно-розважальним центром та всередині самої будівлі.
Рятувальники ДСНС виїхали на місце й ліквідували обидва займання.
Внаслідок атаки постраждали вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торговельно-розважального центру.
Про постраждалих людей інформація не надходила.
Що передувало нічній атаці
Нагадаємо, цієї ж ночі росіяни вдарили одразу по чотирьох обласних центрах - Києву, Харкову, Запоріжжю та Дніпру.
У Харкові через ракетний удар загинула людина, а в столиці та Запоріжжі пошкоджені житлові будинки.
Тим часом постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Радбезу закликав ухвалити резолюцію, яка вимагатиме від Росії негайно припинити бойові дії та вивести війська з української території.