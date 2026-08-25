ua en ru
Вт, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдарила по ТРЦ на Дніпропетровщині (фото)

08:54 25.08.2026 Вт
1 хв
Через удар спалахнули пожежі одразу на двох локаціях
aimg Олена Чупровська
Росія вдарила по ТРЦ на Дніпропетровщині (фото) Фото: У Дніпропетровській області вночі росіяни вдарили по торговому центру (facebook.com DSNSSUMY)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Вночі 25 серпня росіяни завдали удару по торговельно-розважальному центру в Дніпропетровській області. Через атаку виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Що сталося вночі

Атака відбулася в Слобожанському Дніпровського району. Через удар спалахнули пожежі одразу на двох ділянках - поряд із торговельно-розважальним центром та всередині самої будівлі.

Рятувальники ДСНС виїхали на місце й ліквідували обидва займання.

Внаслідок атаки постраждали вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торговельно-розважального центру.

Фото: наслідки атаки на Слобожанське (t.me/dsns_telegram)

Про постраждалих людей інформація не надходила.

Що передувало нічній атаці

Нагадаємо, цієї ж ночі росіяни вдарили одразу по чотирьох обласних центрах - Києву, Харкову, Запоріжжю та Дніпру.

У Харкові через ракетний удар загинула людина, а в столиці та Запоріжжі пошкоджені житлові будинки.

Тим часом постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Радбезу закликав ухвалити резолюцію, яка вимагатиме від Росії негайно припинити бойові дії та вивести війська з української території.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дніпро Атака дронів
Новини
Пункт пропуску з Молдовою тимчасово закрито після нічної атаки РФ
Пункт пропуску з Молдовою тимчасово закрито після нічної атаки РФ
Аналітика
Дорога електроенергія для металургії. Як забезпечити прямі контракти між промисловістю та генерацією
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Дорога електроенергія для металургії. Як забезпечити прямі контракти між промисловістю та генерацією