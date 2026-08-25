Росія вдарила по ТРЦ на Дніпропетровщині (фото)

Фото: У Дніпропетровській області вночі росіяни вдарили по торговому центру (facebook.com DSNSSUMY)

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Вночі 25 серпня росіяни завдали удару по торговельно-розважальному центру в Дніпропетровській області. Через атаку виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Що сталося вночі Атака відбулася в Слобожанському Дніпровського району. Через удар спалахнули пожежі одразу на двох ділянках - поряд із торговельно-розважальним центром та всередині самої будівлі. Рятувальники ДСНС виїхали на місце й ліквідували обидва займання. Внаслідок атаки постраждали вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торговельно-розважального центру. Фото: наслідки атаки на Слобожанське (t.me/dsns_telegram) Про постраждалих людей інформація не надходила. Що передувало нічній атаці Нагадаємо, цієї ж ночі росіяни вдарили одразу по чотирьох обласних центрах - Києву, Харкову, Запоріжжю та Дніпру. У Харкові через ракетний удар загинула людина, а в столиці та Запоріжжі пошкоджені житлові будинки.