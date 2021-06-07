Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины превысил 10 млрд гривен

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 129,0 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 11,9 млрд гривен.

Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 71,1 млрд гривен.