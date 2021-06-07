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Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України перевищив 10 млрд гривень

Автор: Олександр Білоус

Доходи Пенсійного фонду України за січень-травень 2021 року склали 200,1 млрд гривень, видатки - 211,1 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів Фонду досяг 11 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як наголошується в повідомленні, в загальних доходах ПФУ власні кошти склали 129,0 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 11,9 млрд гривень.

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 71,1 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд склав 13,2 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати склав 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.

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