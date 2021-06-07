Дефіцит бюджету Пенсійного фонду України перевищив 10 млрд гривень

Як наголошується в повідомленні, в загальних доходах ПФУ власні кошти склали 129,0 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 11,9 млрд гривень.

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 71,1 млрд гривень.