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Дефицит Пенсионного фонда превысил 13 млрд гривен

Киев, Пятница 15 января 2021 15:51
Дефицит Пенсионного фонда превысил 13 млрд гривен
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Сокращение поступлений от ЕСВ привело к дефициту бюджета Пенсионного фонда

Доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 184,5 млрд гривен. Собственные средства составили 281,6 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 21,5 млрд гривен.

Дефицит Пенсионного фонда превысил 13 млрд гривен

При этом план поступления от части Единого социального взноса (ЕСВ) на 2020 год составлял 274,2 млрд гривен, а по факту было получено 254,5 млрд гривен.

Дефицит Пенсионного фонда превысил 13 млрд гривен

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины выделил 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины.

Ранее в Пенсионном фонде Украины неоднократно заявляли о существенном уменьшении поступлений части единого социального взноса.

Напомним, Кабинет министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5%. Сокращение должно дать экономию в 59,7 млн грн.

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