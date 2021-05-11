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Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины вырос до 7,6 млрд гривен

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 12:39
Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины вырос до 7,6 млрд гривен Фото: в бюджете Пенсионного фонда не хватает 7,6 млрд гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-апрель 2021 года составили 159,6 млрд гривен, расходы - 167,2 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда достиг 7,6 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 56,1 млрд гривен. Собственные средства составили 103,5 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 9,6 млрд гривен.

Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины вырос до 7,6 млрд гривен

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен.

В 2020 году Кабинет министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5%. Сокращение должно дать экономию в 59,7 млн гривен.

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.

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