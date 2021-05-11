Дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины вырос до 7,6 млрд гривен
Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-апрель 2021 года составили 159,6 млрд гривен, расходы - 167,2 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда достиг 7,6 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте ПФУ.
Как отмечается в сообщении, в общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 56,1 млрд гривен. Собственные средства составили 103,5 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 9,6 млрд гривен.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год с дефицитом в размере 21,7 млрд гривен.
В 2020 году Кабинет министров принял решение о сокращении численности работников Пенсионного фонда Украины на 5%. Сокращение должно дать экономию в 59,7 млн гривен.
Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.