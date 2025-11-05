Дедлайн близько: до якого числа треба подати заяву, щоб не втратити "Пакунок школяра"

До якого числа та як саме можна подати заяву

У МОН нагадали, що держава продовжує реалізацію програми "Пакунок школяра", яка передбачає одноразову виплату 5 000 гривень на кожну дитину, яка цього року вперше пішла до школи.

Тобто якщо в сім'ї до першого класу пішло одразу кілька дітей - допомогу нараховують окремо на кожного (по 5 000 гривень).

При цьому подати заяву на участь у програмі можна до 15 листопада 2025 року:

онлайн - через застосунок "Дія";

офлайн - у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ).

"Станом на сьогодні вже подано понад 241 тисячу заяв. Із них понад 205 тисяч - через "Дію", - зауважили у відомстві.

Чи залежить виплата від формату навчання

Українцям пояснили, що виплату в межах програми "Пакунок школяра" можуть отримати батьки (один із батьків) або законні представники дітей, які у 2025 році стали першокласниками.

Зазначається, що це відбувається незалежно від:

форми власності школи (державна чи приватна);

формату навчання (очний, дистанційний чи змішаний).

Водночас недоступна така допомога для родин за кордоном або на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) - вони зможуть її отримати після повернення в Україну або на підконтрольну Україні територію.

Куди та як швидко будуть зараховані гроші

У міністерстві нагадали, що після подання заяви на участь у програмі, кошти будуть зараховані:

або на "Дія.Картку";

або на банківську картку, оформлену за заявою в сервісному центрі ПФУ.

Уточнюється, що це має відбутись впродовж 14 днів.

"Виплати вже отримали 188 305 сімей на загальну суму 956,4 млн гривень", - поділились у МОН свіжою статистикою.

В який термін можна витратити держдопомогу

Використати отриману в межах програми "Пакунок школяра" допомогу можна впродовж 180 днів після нарахування - у безготівковій формі:

як в офлайн-магазинах;

так і онлайн.

"Закликаємо батьків, які ще не подали заяву, долучитися до програми "Пакунок школяра" та скористатися підтримкою держави для підготовки дітей до навчання", - наголосили в міністерстві.

На що саме можна витратити "Пакунок школяра"

Насамкінець українцям нагадали, що отримані в межах програми "Пакунок школяра" кошти можна витратити на все потрібне дитині для навчання:

канцелярію;

книги;

одяг;

взуття.

"Українські родини вже придбали речі для школи на понад 639 млн гривень", - розповіли в МОН.

Уточнюється, що найчастіше українці купували дитячий одяг, взуття та канцелярію.