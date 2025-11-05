Дедлайн близко: до какого числа нужно подать заявление, чтобы не потерять "Пакет школьника"

В Украине продолжается реализация программы "Пакет школьника", которая предусматривает выплату 5 тысяч гривен на каждого первоклассника 2025 года. Однако дедлайн подачи заявления на участие в ней - уже совсем близко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
В МОН напомнили, что государство продолжает реализацию программы "Пакет школьника", которая предусматривает единовременную выплату 5 000 гривен на каждого ребенка, который в этом году впервые пошел в школу.
То есть если в семье в первый класс пошло сразу несколько детей - помощь начисляют отдельно на каждого (по 5 000 гривен).
При этом подать заявление на участие в программе можно до 15 ноября 2025 года:
"По состоянию на сегодня уже подано более 241 тысячи заявлений. Из них более 205 тысяч - через "Дію", - отметили в ведомстве.
Украинцам объяснили, что выплату в рамках программы "Пакет школьника" могут получить родители (один из родителей) или законные представители детей, которые в 2025 году стали первоклассниками.
Отмечается, что это происходит независимо от:
В то же время недоступна такая помощь для семей за границей или на временно оккупированных территориях (ВОТ) - они смогут ее получить после возвращения в Украину или на подконтрольную Украине территорию.
В министерстве напомнили, что после подачи заявления на участие в программе, средства будут зачислены:
Уточняется, что это должно произойти в течение 14 дней.
"Выплаты уже получили 188 305 семей на общую сумму 956,4 млн гривен", - поделились в МОН свежей статистикой.
Использовать полученную в рамках программы "Пакет школьника" помощь можно в течение 180 дней после начисления - в безналичной форме:
"Призываем родителей, которые еще не подали заявление, присоединиться к программе "Пакет школьника" и воспользоваться поддержкой государства для подготовки детей к обучению", - отметили в министерстве.
В завершение украинцам напомнили, что полученные в рамках программы "Пакет школьника" средства можно потратить на все необходимое ребенку для обучения:
"Украинские семьи уже приобрели вещи для школы на более 639 млн гривен", - рассказали в МОН.
Уточняется, что чаще всего украинцы покупали детскую одежду, обувь и канцелярию.
