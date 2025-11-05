Дедлайн близко: до какого числа нужно подать заявление, чтобы не потерять "Пакет школьника"

До какого числа и как именно можно подать заявление

В МОН напомнили, что государство продолжает реализацию программы "Пакет школьника", которая предусматривает единовременную выплату 5 000 гривен на каждого ребенка, который в этом году впервые пошел в школу.

То есть если в семье в первый класс пошло сразу несколько детей - помощь начисляют отдельно на каждого (по 5 000 гривен).

При этом подать заявление на участие в программе можно до 15 ноября 2025 года:

онлайн - через приложение "Дія";

офлайн - в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"По состоянию на сегодня уже подано более 241 тысячи заявлений. Из них более 205 тысяч - через "Дію", - отметили в ведомстве.

Зависит ли выплата от формата обучения

Украинцам объяснили, что выплату в рамках программы "Пакет школьника" могут получить родители (один из родителей) или законные представители детей, которые в 2025 году стали первоклассниками.

Отмечается, что это происходит независимо от:

формы собственности школы (государственная или частная);

формата обучения (очный, дистанционный или смешанный).

В то же время недоступна такая помощь для семей за границей или на временно оккупированных территориях (ВОТ) - они смогут ее получить после возвращения в Украину или на подконтрольную Украине территорию.

Куда и как быстро будут зачислены деньги

В министерстве напомнили, что после подачи заявления на участие в программе, средства будут зачислены:

либо на "Дія.Картку";

либо на банковскую карту, оформленную по заявлению в сервисном центре ПФУ.

Уточняется, что это должно произойти в течение 14 дней.

"Выплаты уже получили 188 305 семей на общую сумму 956,4 млн гривен", - поделились в МОН свежей статистикой.

В какой срок можно потратить госпомощь

Использовать полученную в рамках программы "Пакет школьника" помощь можно в течение 180 дней после начисления - в безналичной форме:

как в офлайн-магазинах;

так и онлайн.

"Призываем родителей, которые еще не подали заявление, присоединиться к программе "Пакет школьника" и воспользоваться поддержкой государства для подготовки детей к обучению", - отметили в министерстве.

На что именно можно потратить "Пакет школьника"

В завершение украинцам напомнили, что полученные в рамках программы "Пакет школьника" средства можно потратить на все необходимое ребенку для обучения:

канцелярию;

книги;

одежду;

обувь.

"Украинские семьи уже приобрели вещи для школы на более 639 млн гривен", - рассказали в МОН.

Уточняется, что чаще всего украинцы покупали детскую одежду, обувь и канцелярию.