Дедлайн близько: до якого числа треба подати заяву, щоб не втратити "Пакунок школяра"
В Україні продовжується реалізація програми "Пакунок школяра", що передбачає виплату 5 тисяч гривень на кожного першокласника 2025 року. Проте дедлайн подачі заяви на участь у ній - вже зовсім близько.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.
До якого числа та як саме можна подати заяву
У МОН нагадали, що держава продовжує реалізацію програми "Пакунок школяра", яка передбачає одноразову виплату 5 000 гривень на кожну дитину, яка цього року вперше пішла до школи.
Тобто якщо в сім'ї до першого класу пішло одразу кілька дітей - допомогу нараховують окремо на кожного (по 5 000 гривень).
При цьому подати заяву на участь у програмі можна до 15 листопада 2025 року:
- онлайн - через застосунок "Дія";
- офлайн - у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ).
"Станом на сьогодні вже подано понад 241 тисячу заяв. Із них понад 205 тисяч - через "Дію", - зауважили у відомстві.
Чи залежить виплата від формату навчання
Українцям пояснили, що виплату в межах програми "Пакунок школяра" можуть отримати батьки (один із батьків) або законні представники дітей, які у 2025 році стали першокласниками.
Зазначається, що це відбувається незалежно від:
- форми власності школи (державна чи приватна);
- формату навчання (очний, дистанційний чи змішаний).
Водночас недоступна така допомога для родин за кордоном або на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) - вони зможуть її отримати після повернення в Україну або на підконтрольну Україні територію.
Куди та як швидко будуть зараховані гроші
У міністерстві нагадали, що після подання заяви на участь у програмі, кошти будуть зараховані:
- або на "Дія.Картку";
- або на банківську картку, оформлену за заявою в сервісному центрі ПФУ.
Уточнюється, що це має відбутись впродовж 14 днів.
"Виплати вже отримали 188 305 сімей на загальну суму 956,4 млн гривень", - поділились у МОН свіжою статистикою.
В який термін можна витратити держдопомогу
Використати отриману в межах програми "Пакунок школяра" допомогу можна впродовж 180 днів після нарахування - у безготівковій формі:
- як в офлайн-магазинах;
- так і онлайн.
"Закликаємо батьків, які ще не подали заяву, долучитися до програми "Пакунок школяра" та скористатися підтримкою держави для підготовки дітей до навчання", - наголосили в міністерстві.
На що саме можна витратити "Пакунок школяра"
Насамкінець українцям нагадали, що отримані в межах програми "Пакунок школяра" кошти можна витратити на все потрібне дитині для навчання:
- канцелярію;
- книги;
- одяг;
- взуття.
"Українські родини вже придбали речі для школи на понад 639 млн гривень", - розповіли в МОН.
Уточнюється, що найчастіше українці купували дитячий одяг, взуття та канцелярію.
