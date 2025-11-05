ua en ru
Дедлайн близко: до какого числа нужно подать заявление, чтобы не потерять "Пакет школьника"

Среда 05 ноября 2025 16:26
Дедлайн близко: до какого числа нужно подать заявление, чтобы не потерять "Пакет школьника" Для того, чтобы подать заявление на "Пакет школьника", осталось немного времени (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Украине продолжается реализация программы "Пакет школьника", которая предусматривает выплату 5 тысяч гривен на каждого первоклассника 2025 года. Однако дедлайн подачи заявления на участие в ней - уже совсем близко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

До какого числа и как именно можно подать заявление

В МОН напомнили, что государство продолжает реализацию программы "Пакет школьника", которая предусматривает единовременную выплату 5 000 гривен на каждого ребенка, который в этом году впервые пошел в школу.

То есть если в семье в первый класс пошло сразу несколько детей - помощь начисляют отдельно на каждого (по 5 000 гривен).

При этом подать заявление на участие в программе можно до 15 ноября 2025 года:

  • онлайн - через приложение "Дія";
  • офлайн - в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"По состоянию на сегодня уже подано более 241 тысячи заявлений. Из них более 205 тысяч - через "Дію", - отметили в ведомстве.

Зависит ли выплата от формата обучения

Украинцам объяснили, что выплату в рамках программы "Пакет школьника" могут получить родители (один из родителей) или законные представители детей, которые в 2025 году стали первоклассниками.

Отмечается, что это происходит независимо от:

  • формы собственности школы (государственная или частная);
  • формата обучения (очный, дистанционный или смешанный).

В то же время недоступна такая помощь для семей за границей или на временно оккупированных территориях (ВОТ) - они смогут ее получить после возвращения в Украину или на подконтрольную Украине территорию.

Куда и как быстро будут зачислены деньги

В министерстве напомнили, что после подачи заявления на участие в программе, средства будут зачислены:

  • либо на "Дія.Картку";
  • либо на банковскую карту, оформленную по заявлению в сервисном центре ПФУ.

Уточняется, что это должно произойти в течение 14 дней.

"Выплаты уже получили 188 305 семей на общую сумму 956,4 млн гривен", - поделились в МОН свежей статистикой.

В какой срок можно потратить госпомощь

Использовать полученную в рамках программы "Пакет школьника" помощь можно в течение 180 дней после начисления - в безналичной форме:

  • как в офлайн-магазинах;
  • так и онлайн.

"Призываем родителей, которые еще не подали заявление, присоединиться к программе "Пакет школьника" и воспользоваться поддержкой государства для подготовки детей к обучению", - отметили в министерстве.

На что именно можно потратить "Пакет школьника"

В завершение украинцам напомнили, что полученные в рамках программы "Пакет школьника" средства можно потратить на все необходимое ребенку для обучения:

  • канцелярию;
  • книги;
  • одежду;
  • обувь.

"Украинские семьи уже приобрели вещи для школы на более 639 млн гривен", - рассказали в МОН.

Уточняется, что чаще всего украинцы покупали детскую одежду, обувь и канцелярию.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких случаях в выдаче "Пакета школьника" украинцам могут отказать.

Кроме того, мы объясняли, что будет, если не потратить 5 тысяч гривен из "Пакета школьника" за установленный для этого промежуток времени.

Читайте также, учитывается ли "Пакет школьника" при назначении субсидии.

