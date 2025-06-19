Де українськи клуби гратимуть домашні матчі в єврокубках-2025/26: повний список стадіонів

"Динамо" – "Арена Люблін" (Польща)

Чемпіон України стартує в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів матчами з переможцем пари "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Першу гру "біло-сині" проведуть у гостях 22 або 23 липня. Матч-відповідь пройде на умовно домашній арені київського клубу 29 або 30 липня.

Ігри кваліфікації єврокубків кияни проводитимуть на "Арені Люблін" у польському місті Люблін. Саме на цьому стадіоні "біло-сині" проводили домашні матчі кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА минулого сезону. Тут "Динамо" зіграло три поєдинки – проти сербського "Партизана", шотландського "Рейнджерс" та австрійського "Зальцбурга".

Як зазначається на офіційному сайті клубу, "ці ігри проходили за чудової атмосфери та підтримки чималої кількості українських вболівальників.

Крім того, при виборі місця проведення матчів були враховані всі можливі логістичні деталі. Це допоможе команді краще підготуватися до поєдинків.

"Арена Люблін" відкрита у 2014 році. Цей стадіон відповідає стандартам УЄФА й має найвищий рейтинг за стандартами Польської федерації футболу.

"Арена Люблін" (фото: lublininfo.com)

"Шахтар" – "Стожице" (Любляна, Словенія)

Донецький клуб, як переможець Кубка України найшвидше стартує у новому єврокубковому сезоні. Вже 10 липня "гірники" розпочнуть свій шлях, номінально домашнім поєдинком з фінським "Ільвесом".

Як стало відомо UA-Футбол, "Шахтар" домашні єврокубкові матчі зіграє в столиці Словенії – Любляні на стадіоні "Стожице", який належить місцевому клубу "Олімпія".

Такий вибір пов'язаний з тим, що саме у Словенії "Шахтар" проводитиме передсезонні збори, тож стадіон у Любляні буде зручним хабом з точки зору логістики.

Стадіон "Стожице" збудований у 2010 році. Його місткість – 16 038 глядачів. Це найбільша футбольна арена в Словенії.

Зазначимо, що, незалежно від результату на першому етапі відбору, у "гірників" гарантовано буде й другий. У разі перемоги над фінами, "Шахтар" зіграє в другому відбірковому раунді ЛЄ з турецьким "Бешикташем". А в разі поразки – переміститься до другого кола кваліфікації Ліги конференцій, де зустрінеться з нідерландським АЗ. Матчі других раундів у обох турнірах відбудуться 24 та 31 липня.

Стадіон "Стожице" (фото: instagram.com/stadion-stozice)

"Олександрія" – "ГКС Катовіце" (Польща)

Віце-чемпіони України 24 липня домашнім матчем стартують в другому колі відбору Ліги конференцій. "Містяни" зіграють з переможеним у парі відбору Ліги Європи: АЕК (Кіпр) – "Партизан" (Сербія).

ФК "Олександрія" вже офіційно повідомив, що місцем проведення домашніх матчів у ЛК стане стадіон "ГКС Катовіце" у місті Катовіце (Польща). Арена відкрита в 2025 році, вміщує 15 000 глядачів і відповідає всім стандартам УЄФА.

Представники ФК "Олександрія" на стадіоні "ГКС Катовіце" (фото: ФК "Олександрія")

"Полісся" – Футбольна арена Кошице (Словаччина)

Житомирське "Полісся" 24 липня зіграє номінально домашній поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги конференцій з переможцем пари "Борац" (Боснія) – "Санта-Колома" (Андорра).

За даними польського журналіста Пьотра Шльонки, цей матч відбудеться в словацькому місті Кошице на місцевій арені.

У попередні сезони свої матчі єврокубків там вже грали "Дніпро-1" та криворізький "Кривбас".

"Кошицька футбольна арена" є домашнім стадіоном місцевого клубу "Кошице". Вона відкрита в 2022 році та вміщує 12 555 глядачів.

"Кошицька футбольна арена" (фото: Вікіпедія)