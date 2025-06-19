Где украинские клубы будут играть домашние матчи в еврокубках-2025/26: полный список стадионов

"Динамо" - "Арена Люблин" (Польша)

Чемпион Украины стартует во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов матчами с победителем пары "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Первую игру "бело-синие" проведут в гостях 22 или 23 июля. Ответный матч пройдет на условно домашней арене киевского клуба 29 или 30 июля.

Игры квалификации еврокубков киевляне будут проводить на "Арене Люблин" в польском городе Люблин. Именно на этом стадионе "бело-синие" проводили домашние матчи квалификации Лиги чемпионов УЕФА прошлого сезона. Здесь "Динамо" сыграло три поединка - против сербского "Партизана", шотландского "Рейнджерс" и австрийского "Зальцбурга".

Как отмечается на официальном сайте клуба, "эти игры проходили при прекрасной атмосфере и поддержке большого количества украинских болельщиков.

Кроме того, при выборе места проведения матчей были учтены все возможные логистические детали. Это поможет команде лучше подготовиться к поединкам.

"Арена Люблин" открыта в 2014 году. Этот стадион соответствует стандартам УЕФА и имеет самый высокий рейтинг по стандартам Польской федерации футбола.

"Арена Люблин" (фото: lublininfo.com)

"Шахтер" - "Стожице" (Любляна, Словения)

Донецкий клуб, как победитель Кубка Украины раньше всех стартует в новом еврокубковом сезоне. Уже 10 июля "горняки" начнут свой путь, номинально домашним поединком с финским "Ильвесом".

Как стало известно UA-Футбол, "Шахтер" домашние еврокубковые матчи сыграет в столице Словении - Любляне на стадионе "Стожице", который принадлежит местному клубу "Олимпия".

Такой выбор связан с тем, что именно в Словении "Шахтер" будет проводить предсезонные сборы, поэтому стадион в Любляне станет удобным хабом с точки зрения логистики.

Стадион "Стожице" построен в 2010 году. Его вместимость - 16 038 зрителей. Это самая большая футбольная арена в Словении.

Отметим, что, независимо от результата на первом этапе отбора, у "горняков" гарантированно будет и второй. В случае победы над финнами, "Шахтер" сыграет во втором отборочном раунде ЛЕ с турецким "Бешикташем". А в случае поражения - переместится во второй круг квалификации Лиги конференций, где встретится с нидерландским АЗ. Матчи вторых раундов в обоих турнирах состоятся 24 и 31 июля.

Стадион "Стожице" (фото: instagram.com/stadion-stozice)

"Александрия" - "ГКС Катовице" (Польша)

Вице-чемпионы Украины 24 июля домашним матчем стартуют во втором круге отбора Лиги конференций. "Горожане" сыграют с побежденным в паре отбора Лиги Европы: АЕК (Кипр) - "Партизан" (Сербия).

ФК "Александрия" уже официально сообщил, что местом проведения домашних матчей в ЛК станет стадион "ГКС Катовице" в городе Катовице (Польша). Арена открыта в 2025 году, вмещает 15 000 зрителей и соответствует всем стандартам УЕФА.

Представители ФК "Александрия" на стадионе "ГКС Катовице" (фото: ФК "Александрия")

"Полесье" - Футбольная арена Кошице (Словакия)

Житомирское "Полесье" 24 июля сыграет номинально домашний поединок второго раунда квалификации Лиги конференций с победителем пары "Борац" (Босния) - "Санта-Колома" (Андорра).

По данным польского журналиста Петра Шленки, этот матч состоится в словацком городе Кошице на местной арене.

В предыдущие сезоны свои матчи еврокубков там уже играли "Днепр-1" и криворожский "Кривбасс".

"Кошицкая футбольная арена" является домашним стадионом местного клуба "Кошице". Она открыта в 2022 году и вмещает 12 555 зрителей.

"Кошицкая футбольная арена" (фото: Википедия)