Де в Україні отримують найбільшу та найменшу пенсії: дані від ПФУ

Київ лідирує у списку населених пунктів і регіонів, де зафіксований найбільший середній розмір пенсії.

Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили у Пенсійному фонді України.

Водночас середня пенсія в Україні продовжує зростати. Ще 1 січня 2026 року, за даними ПФУ, середня пенсія по Тернопільській області складала 5062, 66 грн, а в Києві - 8981, 20 грн.

Станом на 1 квітня 2026 року середній розмір пенсії по Україні сягнув 7 236,49 грн.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна пояснювало, як оформити пенсію в Україні, якщо ви перебуваєте за кордоном.

Також нещодавно стало відомо, що тепер пенсійний стаж за роками до 2004 року рахують за іншими правилами. Оскільки у той період бази даних не існувало - роки підтверджують трудовою книжкою або довідками з архівів.

До речі, пенсіонерам без достатнього стажу держава також пропонує окрему соціальну допомогу.