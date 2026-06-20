Як оформити пенсію в Україні з-за кордону: пояснення ПФУ
Українці за кордоном можуть оформити пенсію дистанційно - але лише за однієї умови, про яку знають не всі.
Про це у відповіді на запит РБК-Україна розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.
Головна умова
Подати заяву на призначення пенсії онлайн можна лише тоді, коли у людини відкритий банківський рахунок для соціальних виплат.
Без цього рахунку дистанційне оформлення недоступне.
Як подати заяву: покроково
Сервіс доступний на вебпорталі ПФУ. Для входу потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП) - без нього заяву не прийнять.
Покроковий алгоритм виглядає так:
- Крок 1 - заповнити персональні дані, адресу, дані документів та контактну інформацію;
- Крок 2 - пройти анкету-опитування, яка визначить, які документи потрібно додати;
- Крок 3 - прикріпити скановані копії потрібних документів.
Після цього система формує готову заяву. Її можна відредагувати, роздрукувати або одразу підписати КЕП та надіслати до ПФУ.
Тобто відстежувати, як рухається заява, можна також онлайн - приходити до відділення для цього не потрібно.
Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало про те, що пенсійний стаж за роками до 2004 року рахують за іншими правилами. Тоді бази даних не існувало, тому роки підтверджують трудовою книжкою або довідками з архівів.
Також ми повідомляли, що українцям, які легально працювали за кордоном, цей час можуть зарахувати до стажу - але лише в тих країнах, з якими Україна підписала відповідні угоди.