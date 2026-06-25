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Главная » Жизнь » Общество

Где в Украине получают наибольшую и наименьшую пенсию: данные от ПФУ

06:30 25.06.2026 Чт
1 мин
Средний размер пенсии по Украине вдвое выше прожиточного минимума
aimg Елена Чупровская
Где в Украине получают наибольшую и наименьшую пенсию: данные от ПФУ Фото: как отличается средняя пенсия по регионам (Getty Images)
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Киев лидирует в списке населенных пунктов и регионов, где зафиксирован самый средний размер пенсии.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Пенсионном фонде Украины.

По состоянию на 1 апреля 2026 средний размер пенсии по Украине достиг 7 236,49 грн.

По данным ПФУ, самая большая средняя пенсия у жителей Киева - 9 863,73 грн.

Наименьшая средняя пенсия у жителей Тернопольской области - речь идет о 5 612,46 грн.

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Как меняется средняя пенсия в Украине

В то же время, средняя пенсия в Украине продолжает расти. Еще 1 января 2026 года, по данным ПФУ, средняя пенсия по Тернопольской области составляла 5062,66 грн, а в Киеве - 8981,20 грн.

Напомним, ранее РБК-Украина объясняла, как оформить пенсию в Украине, если вы находитесь за границей.

Также недавно стало известно, что теперь пенсионный стаж по годам до 2004 года считают по другим правилам. Поскольку в тот период базы данных не существовало - годы подтверждают трудовой книжкой или справками из архивов.

Кстати, пенсионерам без достаточного стажа государство также предлагает отдельную социальную помощь .

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