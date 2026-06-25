Где в Украине получают наибольшую и наименьшую пенсию: данные от ПФУ

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Киев лидирует в списке населенных пунктов и регионов, где зафиксирован самый средний размер пенсии.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Пенсионном фонде Украины.

По состоянию на 1 апреля 2026 средний размер пенсии по Украине достиг 7 236,49 грн. По данным ПФУ, самая большая средняя пенсия у жителей Киева - 9 863,73 грн. Наименьшая средняя пенсия у жителей Тернопольской области - речь идет о 5 612,46 грн. Читайте также: Разница в 10 раз: какая наименьшая и самая большая пенсия в Украине Как меняется средняя пенсия в Украине В то же время, средняя пенсия в Украине продолжает расти. Еще 1 января 2026 года, по данным ПФУ, средняя пенсия по Тернопольской области составляла 5062,66 грн, а в Киеве - 8981,20 грн.