Пенсійний стаж зараховують за новими правилами: які періоди можуть "викинути"

Не кожен рік автоматично потрапляє у пенсійний стаж - є періоди, які зараховують лише за певних умов і документів.

Про це у відповіді на запит РБК-Україна розповіла заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.

Чому стаж до 2004 року рахують за іншими правилами

В Україні з 1 січня 2004 року діє система персоніфікованого обліку. Це електронна база, куди автоматично потрапляють дані про кожен сплачений страховий внесок.

За періоди до цієї дати такої бази не існувало. Тому стаж тих років підтверджують не внесками, а документами - за правилами, які діяли ще до 2004 року.

Головний документ для старого періоду - трудова книжка. Якщо її немає або в ній не вистачає потрібного запису, ПФУ бере до уваги інші папери: довідки з місця роботи, навчання, служби чи з архівів.

Навчання у вузі, технікумі чи аспірантурі

До 1 січня 2004 року у страховий стаж зараховують періоди денного навчання у:

закладах вищої освіти (крім часу на підготовчому відділенні);

професійних навчально-виховних закладах;

закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

Тобто роки на денній формі в університеті чи в аспірантурі можуть додати кілька років до загального стажу - якщо вони припадають саме на період до 2004 року.

Декретна відпустка та догляд за дитиною чи хворим родичем

За той самий період до стажу також зараховують час догляду:

за людиною з інвалідністю I групи;

за дитиною з інвалідністю віком до 16 років;

за пенсіонером, який за висновком лікарів потребує постійного стороннього догляду або вже досяг 80 років;

а також час, коли непрацююча мати доглядає за малолітньою дитиною.

А що зі стажем після 2004 року

Після впровадження персоніфікованого обліку правила змінилися. Стаж формується автоматично - на основі сплачених страхових внесків, а не довідок про навчання чи догляд.