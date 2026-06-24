Різниця у 10 разів: яка найменша та найбільша пенсії в Україні

Фото: які пенсії в Україні найменші та найбільші за законом (Getty Images)

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В Україні мінімальна і максимальна пенсії відрізняються рівно в десять разів - і ця різниця закріплена законом.

Про це у відповіді на запит РБК-Україна розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.

Скільки складає мінімальна пенсія З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія за віком дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб - 2 595 гривень на місяць. Але є умова: щоб отримати саме такий розмір, чоловік повинен мати 35 років страхового стажу, жінка - 30 років. Це передбачено статтею 28 Закону № 1058. Яка максимальна пенсія в Україні Верхня межа виплати - десять прожиткових мінімумів для непрацездатних. Читайте також: Як оформити пенсію в Україні з-за кордону: пояснення ПФУ Тобто з початку 2026 року максимальна пенсія не може перевищувати 25 950 гривень. Це закріплено статтею 27 цього ж ж закону.