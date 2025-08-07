ua en ru
"Де справедливість?" Бех-Романчук перервала мовчання на тлі допінгового скандалу

Четвер 07 серпня 2025 13:05
"Де справедливість?" Бех-Романчук перервала мовчання на тлі допінгового скандалу Марина Бех-Романчук (фото: worldathletics.org)
Автор: Андрій Костенко

Одна з лідерок збірної України з легкої атлетики, стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук, вперше за довгий час вийшла на зв'язок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на емоційний пост спортсменки, яка наразі відсторонена від змагань через звинувачення у порушенні антидопінгових правил, у Instagram, де вона поділилася своїми переживаннями.

Що сказала Марина Бех-Романчук фанатам

Після тривалої паузи в соцмережах, яка викликала занепокоєння у її шанувальників, Марина звернулася до підписників, щоб заспокоїти їх та пояснити свій стан.

"Друзі, у мене все гаразд настільки, наскільки це можливо на даний період мого життя!" - написала легкоатлетка.

У своєму дописі Бех-Романчук не згадувала прямо про допінгову справу, однак її слова стали прозорим натяком на складну ситуацію, в якій вона опинилася.

"Ви знаєте, через які труднощі мені доводиться зараз проходити, і це не може не впливати на мене… Я б ніколи в житті не подумала, що таке зі мною може бути і що я буду вимушена доказувати свою чесність і людяність", - поділилася переживаннями спортсменка.

Вона зізналася, що перебуває у пошуках відповідей на складні питання: "Чому все так? І де справедливість?".

Попри важкий емоційний стан, Марина намагається зберігати оптимізм і віру в краще майбутнє.

"Насправді я вірю в те, що це шлях до чогось ліпшого і нового, що вищі сили знають, що для мене буде краще. Бо інколи одні двері закриваються, для того щоб відкрились нові", - підсумувала вона.

&quot;Де справедливість?&quot; Бех-Романчук перервала мовчання на тлі допінгового скандалу

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)

Що відбувається у справі Бех-Романчук

Нагадаємо, наприкінці весни 2025 року незалежний орган боротьби з негативними явищами у легкій атлетиці (Athletics Integrity Unit) повідомив про тимчасове відсторонення Марини Бех-Романчук від усіх змагань. Причиною стало виявлення у допінг-пробі спортсменки забороненої речовини.

Зі свого боку, Марина та її команда категорично заперечують свідоме вживання допінгу. Основною версією захисту є потрапляння речовини до організму через забруднену харчову добавку.

Наразі триває розгляд справи, від результатів якого залежить подальша кар'єра однієї з найуспішніших українських легкоатлеток. Через відсторонення вона вже пропустила низку важливих стартів сезону.

Сама Марина після скандалу дала зрозуміти, що ця ситуація стане для неї переломною і може змусити ухвалити непрості рішення, яких вона раніше боялася.

"Я точно знаю, що моє життя не буде таким, як раніше. І що мені прийдеться ухвалювати рішення, яких я боялась раніше, але зараз настав той час", - писала вона раніше в Instagram.

Тим часом вболівальники у коментарях масово висловлюють підтримку Марині, бажаючи їй сил та вірячи у позитивне вирішення її справи.

Нагадаємо, не так давно Бех-Романчук вибухнула емоціями, говорячи про закулісся українського спорту.

Також читайте, що сказала Магучіх про тріумф на Олімпіаді у Парижі рік тому.

