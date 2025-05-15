ua en ru
Чт, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Скандал із допінгом: Марину Бех-Романчук відсторонили від змагань

Четвер 15 травня 2025 11:56
UA EN RU
Скандал із допінгом: Марину Бех-Романчук відсторонили від змагань Марина Бех-Романчук - одна з найуспішніших українських легкоатлеток сучасності (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук тимчасово відсторонена від участі в змаганнях після виявлення в її допінг-пробі забороненого препарату - тестостерону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Athletics Integrity Unit (AIU) - організацію, що відповідає за боротьбу з допінгом у легкій атлетиці.

Що відомо про допінговий скандал з Бех-Романчук

Бех-Романчук планувала повернутися до змагань після Олімпіади-2024 на етапі Діамантової ліги в Досі. Однак її ім'я вже відсутнє у списку учасниць турніру.

Останній виступ спортсменки відбувся на Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році.

AIU зазначає, що тимчасове відсторонення є стандартною процедурою у випадках позитивних допінг-тестів.

Наразі триває розслідування, і остаточне рішення щодо санкцій буде прийнято після завершення всіх необхідних процедур.

Зауважимо, що 29-річна Марина Бех-Романчук - одна з провідних українських легкоатлеток, багаторазова призерка чемпіонатів Європи та світу у стрибках у довжину та потрійному стрибку.Скандал із допінгом: Марину Бех-Романчук відсторонили від змаганьМарину Бех-Романчук відсторонили від змагань (скриншот: AIU)

Якою може бути дискваліфікація

Стандартний термін дискваліфікації за тестостерон - чотири роки.

Але якщо атлет зможе довести, що вживання було ненавмисним або спричинене "специфічними умовами", термін може бути скорочено до двох років або менше.

Раніше розповіли історію Едмундо – генія футболу, який знищив себе сам.

Також повідомили про трагедію в АПЛ, через яку футболіста "Ноттінгем Форест" ввели у штучну кому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Легка атлетика
NEWS
Зеленський буде, чи з’явиться Путін? Усе, що потрібно знати про переговори в Стамбулі
Зеленський буде, чи з’явиться Путін? Усе, що потрібно знати про переговори в Стамбулі
DAILY
США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент США та ЄС посилюють санкції: що загрожує Росії, якщо Путін відмовиться від перемир'я