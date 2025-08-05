"Була впевнена, що медаль буде моєю". Магучіх пригадала тріумф на Олімпіаді у Парижі рік тому (відео)

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася спогадами про свою тріумфальну перемогу на Олімпійських іграх у Парижі, де рівно рік тому здобула золоту медаль у стрибках у висоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки .

Спогади чемпіонки

"Рівно рік тому я здобула своє перше олімпійське золото у Парижі. Завжди згадую цей день з неймовірно теплими спогадами, оскільки саме тоді я знала і була впевнена, що медаль буде моєю та інакше бути не може", - згадала Магучіх.

За її словами, день фіналу залишився у пам'яті до дрібниць. Вона зазначила, що емоційна напруга приховувалася за посмішкою, а перемога принесла величезне полегшення.

"Я пам'ятаю все. Від напруги, яку часто приховую за посмішкою, до полегшення, що мрія, якою живе абсолютно кожен спортсмен, збулась саме в цю мить. Мить, яку запам'ятовуєш не тільки ти, але і вся твоя країна", - додала легкоатлетка.

Спортсменка також подякувала всім, хто був поряд на шляху до "золота".

"Дякую кожному, хто йшов зі мною до цієї медалі і продовжує це робити зараз", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою в Парижі, здобувши першу золоту медаль у своїй кар'єрі на головному спортивному форумі планети. Бронзову нагороду в олімпійському фіналі завоювала ще одна українська спортсменка – Ірина Геращенко.

Ярослава Магучіх тріумфувала в столиці Франції (фото: facebook.com/EuropeanAthletics)

Як проходив фінал у Парижі

Атлетки розпочали виступ з висоти 1,86 м. Магучіх вирішила пропустити цей рубіж, а Геращенко невимушено підкорила висоту з першої спроби. На висоті 1,91 м уже обидві українки виступили впевнено, а потім холоднокровно взяли 1,95 м.

Перед висотою 1,98 м коло претенденток на медалі звузилося. Першою цей рубіж підкорила австралійка Нікола Оліслагерс, а далі до неї з першої спроби приєдналася Магучіх. Натомість Геращенко з австралійкою Елеанор Паттерсон, хоч і не пройшли далі, але розділили "бронзу".

Наступною висотою стали 2.00 м. Українська атлетка підкорила рубіж із першого разу. Натомість австралійська спортсменка закрутила інтригу до максимуму – провалила перші дві спроби, а на третій підняла планку до 2.02 м.

Оліслагерс не змогла підкорити цю висоту, тож Магучіх автоматично стала чемпіонкою.

Підсумкові результати:

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00 м

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2,00 м

3. Ірина Геращенко (Україна) – 1,95 м

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,95 м