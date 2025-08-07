ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Где справедливость?" Бех-Романчук прервала молчание на фоне допингового скандала

Четверг 07 августа 2025 13:05
UA EN RU
"Где справедливость?" Бех-Романчук прервала молчание на фоне допингового скандала Марина Бех-Романчук (фото: worldathletics.org)
Автор: Андрей Костенко

Одна из лидеров сборной Украины по легкой атлетике, прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, впервые за долгое время вышла на связь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на эмоциональный пост спортсменки, которая сейчас отстранена от соревнований из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил, в Instagram, где она поделилась своими переживаниями.

Что сказала Марина Бех-Романчук фанатам

После длительной паузы в соцсетях, которая вызвала беспокойство у ее поклонников, Марина обратилась к подписчикам, чтобы успокоить их и объяснить свое состояние.

"Друзья, у меня все в порядке настолько, насколько это возможно на данный период моей жизни!" - написала легкоатлетка.

В своей заметке Бех-Романчук не упоминала прямо о допинговом деле, однако ее слова стали прозрачным намеком на сложную ситуацию, в которой она оказалась.

"Вы знаете, через какие трудности мне приходится сейчас проходить, и это не может не влиять на меня... Я бы никогда в жизни не подумала, что такое со мной может быть и что я буду вынуждена доказывать свою честность и человечность", - поделилась переживаниями спортсменка.

Она призналась, что находится в поисках ответов на сложные вопросы: "Почему все так? И где справедливость?".

Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, Марина пытается сохранять оптимизм и веру в лучшее будущее.

"На самом деле я верю в то, что это путь к чему-то лучшему и новому, что высшие силы знают, что для меня будет лучше. Потому что иногда одни двери закрываются, для того чтобы открылись новые", - подытожила она.

&quot;Где справедливость?&quot; Бех-Романчук прервала молчание на фоне допингового скандала

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)

Что происходит в деле Бех-Романчук

Напомним, в конце весны 2025 года независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) сообщил о временном отстранении Марины Бех-Романчук от всех соревнований. Причиной стало обнаружение в допинг-пробе спортсменки запрещенного вещества.

Со своей стороны, Марина и ее команда категорически отрицают сознательное употребление допинга. Основной версией защиты является попадание вещества в организм через загрязненную пищевую добавку.

Сейчас продолжается рассмотрение дела, от результатов которого зависит дальнейшая карьера одной из самых успешных украинских легкоатлеток. Из-за отстранения она уже пропустила ряд важных стартов сезона.

Сама Марина после скандала дала понять, что эта ситуация станет для нее переломной и может заставить принять непростые решения, которых она раньше боялась.

"Я точно знаю, что моя жизнь не будет такой, как раньше. И что мне придется принимать решения, которых я боялась раньше, но сейчас пришло то время", - писала она ранее в Instagram.

Между тем болельщики в комментариях массово выражают поддержку Марине, желая ей сил и веря в положительное решение ее дела.

Напомним, не так давно Бех-Романчук взорвалась эмоциями, говоря о закулисье украинского спорта.

Также читайте, что сказала Магучих о триумфе на Олимпиаде в Париже год назад.

Читайте РБК-Украина в Google News
Легкая атлетика
Новости
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО