"Где справедливость?" Бех-Романчук прервала молчание на фоне допингового скандала

Одна из лидеров сборной Украины по легкой атлетике, прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, впервые за долгое время вышла на связь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на эмоциональный пост спортсменки , которая сейчас отстранена от соревнований из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил, в Instagram, где она поделилась своими переживаниями.

Что сказала Марина Бех-Романчук фанатам

После длительной паузы в соцсетях, которая вызвала беспокойство у ее поклонников, Марина обратилась к подписчикам, чтобы успокоить их и объяснить свое состояние.

"Друзья, у меня все в порядке настолько, насколько это возможно на данный период моей жизни!" - написала легкоатлетка.

В своей заметке Бех-Романчук не упоминала прямо о допинговом деле, однако ее слова стали прозрачным намеком на сложную ситуацию, в которой она оказалась.

"Вы знаете, через какие трудности мне приходится сейчас проходить, и это не может не влиять на меня... Я бы никогда в жизни не подумала, что такое со мной может быть и что я буду вынуждена доказывать свою честность и человечность", - поделилась переживаниями спортсменка.

Она призналась, что находится в поисках ответов на сложные вопросы: "Почему все так? И где справедливость?".

Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, Марина пытается сохранять оптимизм и веру в лучшее будущее.

"На самом деле я верю в то, что это путь к чему-то лучшему и новому, что высшие силы знают, что для меня будет лучше. Потому что иногда одни двери закрываются, для того чтобы открылись новые", - подытожила она.

Марина Бех-Романчук (фото: instagram.com/marynabekh)

Что происходит в деле Бех-Романчук

Напомним, в конце весны 2025 года независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) сообщил о временном отстранении Марины Бех-Романчук от всех соревнований. Причиной стало обнаружение в допинг-пробе спортсменки запрещенного вещества.

Со своей стороны, Марина и ее команда категорически отрицают сознательное употребление допинга. Основной версией защиты является попадание вещества в организм через загрязненную пищевую добавку.

Сейчас продолжается рассмотрение дела, от результатов которого зависит дальнейшая карьера одной из самых успешных украинских легкоатлеток. Из-за отстранения она уже пропустила ряд важных стартов сезона.

Сама Марина после скандала дала понять, что эта ситуация станет для нее переломной и может заставить принять непростые решения, которых она раньше боялась.

"Я точно знаю, что моя жизнь не будет такой, как раньше. И что мне придется принимать решения, которых я боялась раньше, но сейчас пришло то время", - писала она ранее в Instagram.

Между тем болельщики в комментариях массово выражают поддержку Марине, желая ей сил и веря в положительное решение ее дела.