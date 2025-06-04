"Зараз настав той час": Бех-Романчук зробила важливу заяву після допінг-скандалу

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спортсменки в Instagram Stories .

Реакція Бех-Романчук на допінг-скандал

"Я точно знаю, що моє життя не буде таким, як раніше. І що мені прийдеться ухвалювати рішення, яких я боялась раніше, але зараз настав той час", - написала легкоатлетка.

Вона додала, що їй "боляче і важко", але при цьому вона "рухається далі".

"Я досі намагаюсь зрозуміти, чому я вимушена проходити через такі випробовування. Але я точно знаю, що все це - не просто так", - підсумувала Марина.

Марина Бех-Романчук зробила емоційний пост в соцмережі (скриншот: instagram.com/marynabekh)