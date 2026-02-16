Де сьогодні вигідніше купити 100 доларів: "свіжий" курс у банках та обмінниках на 16 лютого

Головне:

Фото: курс валют в обмінниках 16 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют: обмінники

За даними порталу Minfin, станом на ранок 16 лютого середній курс долара в обмінниках при покупці становить 43,20 (+4 коп у порівнянні з курсом у п'ятницю) гривні. Здати валюту можна за середнім курсом 43,10 (+3 коп) гривні.

Євро сьогодні в обмінниках можна купити за 51,50 (+5 коп) гривню, а здати по курсу 51,34 (+5 коп) гривня.

Скільки коштують 100 доларів в банках

У ПриватБанку 100 доларів сьогодні коштують 4 329 гривень у касах та за безнал.

ОщадБанк продає валюту за 4 340 гривень у касах та 4 345 гривень - за безготівкові розрахунки.

У "Пумбі" 100 доларів сьогодні обійдуться у 4 350 гривень у касах та 4 330 гривень для карток.

Monobank продає 100 доларів за 4 328 гривень.

Хто формує курс валют в Україні?

Як розповіла в інтерв'ю РБК-Україна фінансовий планер спільноти iPlan Лариса Мошківська, на фінансовому ринку діють три основні сили, кожна з яких грає за власними правилами.

1. Банки: Офіційність та безпека

Банки повністю підпорядковуються НБУ та мають жорсткий регламент:

Чому курс вищий: У вартість закладаються витрати на комплаєнс, резерви та ризики блокувань.

У вартість закладаються витрати на комплаєнс, резерви та ризики блокувань. Плюси: Максимальна безпека та легальність походження коштів.

2. Обмінники: Гнучкість та швидкість

Маленькі структури з мінімальною бюрократією. Їх головне завдання - заробити на спреді (різниці між купівлею та продажем):

Чому курс вигідніший: Менше операційних витрат, ніж у великих банків.

Менше операційних витрат, ніж у великих банків. Від чого залежить ціна: Головний фактор - реальний попит населення в конкретний момент.

3. "Чорний" ринок: Відсутність контролю

Найбільш нестабільний сегмент, де правила гри практично відсутні.