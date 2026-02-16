Де сьогодні вигідніше купити 100 доларів: "свіжий" курс у банках та обмінниках на 16 лютого

Банки та обмінники оновили курси валют на 16 лютого. У порівнянні з п'ятницею, 13 лютого, долар та євро зросли в ціні.
Скільки коштує валюта сьогодні та де курс вигідніший - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
За даними порталу Minfin, станом на ранок 16 лютого середній курс долара в обмінниках при покупці становить 43,20 (+4 коп у порівнянні з курсом у п'ятницю) гривні. Здати валюту можна за середнім курсом 43,10 (+3 коп) гривні.
Євро сьогодні в обмінниках можна купити за 51,50 (+5 коп) гривню, а здати по курсу 51,34 (+5 коп) гривня.
У ПриватБанку 100 доларів сьогодні коштують 4 329 гривень у касах та за безнал.
ОщадБанк продає валюту за 4 340 гривень у касах та 4 345 гривень - за безготівкові розрахунки.
У "Пумбі" 100 доларів сьогодні обійдуться у 4 350 гривень у касах та 4 330 гривень для карток.
Monobank продає 100 доларів за 4 328 гривень.
Як розповіла в інтерв'ю РБК-Україна фінансовий планер спільноти iPlan Лариса Мошківська, на фінансовому ринку діють три основні сили, кожна з яких грає за власними правилами.
1. Банки: Офіційність та безпека
Банки повністю підпорядковуються НБУ та мають жорсткий регламент:
2. Обмінники: Гнучкість та швидкість
Маленькі структури з мінімальною бюрократією. Їх головне завдання - заробити на спреді (різниці між купівлею та продажем):
3. "Чорний" ринок: Відсутність контролю
Найбільш нестабільний сегмент, де правила гри практично відсутні.