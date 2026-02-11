ua en ru
Ср, 11 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Вигідніше за долари: що таке ОВДП і чому їх радять купувати експерти

Київ, Середа 11 лютого 2026 17:57
UA EN RU
Вигідніше за долари: що таке ОВДП і чому їх радять купувати експерти Фото: експерти радять українцям купувати облігації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Купувати валюту для збереження грошей у 2026 році не вигідно. Аналітики радять обирати гривневі облігації (ОВДП), які перекривають інфляцію і приносять прибуток.

РБК-Україна розповідає, що таке ОВДП, як їх придбати та скільки на них можна заробити.

Читайте також: Зміна тренду: що буде з курсом долара та євро 12 лютого і чому валюта - не краща інвестиція

Що таке ОВДП і як це працює

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) - це державні цінні папери, які розміщуються виключно на внутрішньому ринку. Купуючи облігацію, ви фактично даєте країні в борг, а вона гарантує, що поверне вам усю суму у чітко визначений день та виплатити прибуток зверху.

Простими словами, купівля ОВДП - це коли ви позичаєте свої гроші державі під відсотки.

Це один із найнадійніших способів заощадження, адже повернення коштів гарантує Міністерство фінансів. Вартість однієї облігації стартує від 1000 гривень (також є варіанти в доларах чи євро).

За термінами погашення ОВДП поділяються на:

  • довгострокові - понад 5 років;
  • середньострокові - від 1 до 5 років;
  • короткострокові - до 1 року.

Кожна гривня з облігацій витрачається на потреби української армії, а також на те, щоб економіка країни втрималася на плаву під час війни.

Скільки можна заробити на ОВДП

Зараз ставки за гривневими облігаціями дозволяють не просто перекрити інфляцію, а й отримати реальний прибуток.

Ось які відсотки зараз пропонує держава:

  • 16,79% річних - для облігацій терміном на 3 роки;
  • 15,54% річних - для паперів терміном на 1,2 року;
  • 13,36% річних - для довгострокових облігацій на 3,8 року.

Чому експерти радять облігації замість валюти

Як наголошують фінансисти, головна мета заощаджень - не просто зберігати гроші, а захистити їх від інфляції. Готівкова валюта з цим завданням часто не справляється.

За словами фінансового експерта Тараса Козака, українці витрачають кошти переважно у гривні, тому важливо зберегти саме купівельну спроможність національної валюти.

"На сьогодні дохідність ОВДП - близько 17%. При інфляції 8% (яка планується до зниження) це означає 9-10% чистого зростання купівельної спроможності заощаджень", - зазначав експерт в коментарі РБК-Україна.

Вигідніше за долари: що таке ОВДП і чому їх радять купувати експерти

ОВДП дозволяє захистити заощадження від інфляції і ще й заробити (Інфографіка РБК-Україна)

У 2025 році курс долара залишався стабільним, тоді як гривнева інфляція склала 8%. Тому ті, хто просто тримав долари, фактично втратили 8% реальної вартості своїх заощаджень, пояснив Козак.

Водночас фінансова експертка Лариса Мошківська в коментарі РБК-Україна радила відштовхуватися від цілі: в якій валюті і коли ви плануєте витрачати накопичення. За її словами, якщо відкладаєте на роки вперед - то краще валюта. А от на короткий термін гривня зараз приносить більше доходу.

"Якщо закласти історичний середньорічний темп девальвації 10%, то вигідніше виглядають ОВДП у гривні. Тримання готівки "під матрацом" ніколи не було вдалою ідеєю з огляду на інфляцію", - підкреслювала вона.

Як придбати облігації в "Дії"

Найпростіший спосіб інвестувати - придбати військові облігації через застосунок "Дія". Це займає всього кілька хвилин і не потребує відвідування банків.

Інструкція:

  • Оновіть застосунок "Дія" та авторизуйтесь.
  • На головному екрані знайдіть "Військові облігації".
  • Оберіть облігацію (назви відповідають тимчасово окупованим містам).
  • Виберіть банк, у якого хочете придбати облігацію.
  • Вкажіть кількість облігацій та надішліть заявку.
  • Підпишіть документи через Дія.Підпис та оплатіть покупку (без комісії).

Придбана облігація з’явиться в застосунку протягом трьох робочих днів.

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство фінансів України долари Фінанси ОВГЗ Дія
Новини
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Чи отримає Україна 90 млрд євро: Європарламент виніс остаточний вердикт
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ