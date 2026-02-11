Вигідніше за долари: що таке ОВДП і чому їх радять купувати експерти

Купувати валюту для збереження грошей у 2026 році не вигідно. Аналітики радять обирати гривневі облігації (ОВДП), які перекривають інфляцію і приносять прибуток.

РБК-Україна розповідає, що таке ОВДП, як їх придбати та скільки на них можна заробити.

Що таке ОВДП і як це працює

Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) - це державні цінні папери, які розміщуються виключно на внутрішньому ринку. Купуючи облігацію, ви фактично даєте країні в борг, а вона гарантує, що поверне вам усю суму у чітко визначений день та виплатити прибуток зверху.

Простими словами, купівля ОВДП - це коли ви позичаєте свої гроші державі під відсотки.

Це один із найнадійніших способів заощадження, адже повернення коштів гарантує Міністерство фінансів. Вартість однієї облігації стартує від 1000 гривень (також є варіанти в доларах чи євро).

За термінами погашення ОВДП поділяються на:

довгострокові - понад 5 років;

середньострокові - від 1 до 5 років;

короткострокові - до 1 року.

Кожна гривня з облігацій витрачається на потреби української армії, а також на те, щоб економіка країни втрималася на плаву під час війни.

Скільки можна заробити на ОВДП

Зараз ставки за гривневими облігаціями дозволяють не просто перекрити інфляцію, а й отримати реальний прибуток.

Ось які відсотки зараз пропонує держава:

16,79% річних - для облігацій терміном на 3 роки;

- для облігацій терміном на 3 роки; 15,54% річних - для паперів терміном на 1,2 року;

- для паперів терміном на 1,2 року; 13,36% річних - для довгострокових облігацій на 3,8 року.

Чому експерти радять облігації замість валюти

Як наголошують фінансисти, головна мета заощаджень - не просто зберігати гроші, а захистити їх від інфляції. Готівкова валюта з цим завданням часто не справляється.

За словами фінансового експерта Тараса Козака, українці витрачають кошти переважно у гривні, тому важливо зберегти саме купівельну спроможність національної валюти.

"На сьогодні дохідність ОВДП - близько 17%. При інфляції 8% (яка планується до зниження) це означає 9-10% чистого зростання купівельної спроможності заощаджень", - зазначав експерт в коментарі РБК-Україна.

ОВДП дозволяє захистити заощадження від інфляції і ще й заробити (Інфографіка РБК-Україна)

У 2025 році курс долара залишався стабільним, тоді як гривнева інфляція склала 8%. Тому ті, хто просто тримав долари, фактично втратили 8% реальної вартості своїх заощаджень, пояснив Козак.

Водночас фінансова експертка Лариса Мошківська в коментарі РБК-Україна радила відштовхуватися від цілі: в якій валюті і коли ви плануєте витрачати накопичення. За її словами, якщо відкладаєте на роки вперед - то краще валюта. А от на короткий термін гривня зараз приносить більше доходу.

"Якщо закласти історичний середньорічний темп девальвації 10%, то вигідніше виглядають ОВДП у гривні. Тримання готівки "під матрацом" ніколи не було вдалою ідеєю з огляду на інфляцію", - підкреслювала вона.

Як придбати облігації в "Дії"

Найпростіший спосіб інвестувати - придбати військові облігації через застосунок "Дія". Це займає всього кілька хвилин і не потребує відвідування банків.

Інструкція:

Оновіть застосунок "Дія" та авторизуйтесь.

На головному екрані знайдіть "Військові облігації".

Оберіть облігацію (назви відповідають тимчасово окупованим містам).

Виберіть банк, у якого хочете придбати облігацію.

Вкажіть кількість облігацій та надішліть заявку.

Підпишіть документи через Дія.Підпис та оплатіть покупку (без комісії).

Придбана облігація з’явиться в застосунку протягом трьох робочих днів.