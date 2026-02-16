Где сегодня выгоднее купить 100 долларов: "свежий" курс в банках и обменниках на 16 февраля

Банки и обменники обновили курсы валют на 16 февраля. По сравнению с пятницей, 13 февраля, доллар и евро выросли в цене.
Сколько стоит валюта сегодня и где курс выгоднее - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Читайте также: Без критических "перегибов". Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара на следующей неделе
Главное:
Фото: курс валют в обменниках 16 февраля (инфографика РБК-Украина)
По данным портала Minfin, по состоянию на утро 16 февраля средний курс доллара в обменниках при покупке составляет 43,20 (+4 коп по сравнению с курсом в пятницу) гривны. Сдать валюту можно по среднему курсу 43,10 (+3 коп) гривны.
Евро сегодня в обменниках можно купить за 51,50 (+5 коп) гривну, а сдать по курсу 51,34 (+5 коп) гривна.
В ПриватБанке 100 долларов сегодня стоят 4 329 гривен в кассах и за безнал.
ОщадБанк продает валюту за 4 340 гривен в кассах и 4 345 гривен - за безналичные расчеты.
В "Пумбе" 100 долларов сегодня обойдутся в 4 350 гривен в кассах и 4 330 гривен для карточек.
Monobank продает 100 долларов за 4 328 гривен.
Как рассказала в интервью РБК-Украина финансовый планер сообщества iPlan Лариса Мошковская, на финансовом рынке действуют три основные силы, каждая из которых играет по собственным правилам.
1. Банки: Официальность и безопасность
Банки полностью подчиняются НБУ и имеют жесткий регламент:
2. Обменники: Гибкость и скорость
Маленькие структуры с минимальной бюрократией. Их главная задача - заработать на спреде (разнице между покупкой и продажей):
3. "Черный" рынок: Отсутствие контроля
Наиболее нестабильный сегмент, где правила игры практически отсутствуют.