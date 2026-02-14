ua en ru
Сб, 14 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Без критичних "перегинів". Експерт розповів, що буде з курсом долара наступного тижня

Україна, Субота 14 лютого 2026 07:30
UA EN RU
Без критичних "перегинів". Експерт розповів, що буде з курсом долара наступного тижня Фото: що буде з курсом валют з понеділка (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська
Експерт: Тарас Лєсовий

Попри складні умови в енергетиці та економіці, валютний ринок України входить у середину лютого без різких стрибків.

Чому долар навколо позначки 43 гривень більше не лякає ринок та яких цифр чекати в обмінниках з 16 по 22 лютого у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

Читайте також: Долар знову по 43: Нацбанк оновив курс на понеділок - що відбувається з валютою

Головне:

  • Стабільність: Коливання долара навколо 43 грн стали новою нормою.
  • Податковий фактор: Традиційні виплати податків у середині місяця змушують компанії продавати валюту, що насичує ринок і стримує ріст курсу.
  • Позиція НБУ: Регулятор зберігає режим "керованої гнучкості", гасячи різкі коливання, але дозволяючи ринку самостійно тримати баланс.
  • Євро: Валюта ЄС рухається слідом за глобальними трендами.

"Попри складні зовнішні та внутрішні умови, валютний ринок України входить у середину лютого без критичних "перегинів". Ключові курсові орієнтири залишаються в межах очікуваних коридорів, а коливання долара навколо рівня 43 грн не несуть ознак дестабілізації", - зазначив Лєсовий.

Основні цифри виглядатимуть так:

  • Долар на готівковому ринку (обмінники та банки) коливатиметься на рівні 42,50 - 43,50 гривні, на міжбанку - 42,75 - 43,25 гривні.
  • Євро наступного тижня в обмінниках та банках буде у межах 50-52 гривень, для міжбанку прогноз аналогічний.

За його словами, євро продовжує рухатися слідом за глобальними тенденціями. Ослаблення долара у світі пов’язане з комплексом економічних, політичних та геополітичних факторів. Цей стан триває.

Лєсовий додав, що наразі можна прогнозувати, що світові котирування пари долар/євро відбуватимуться в рамках 1,18-1,2. Тобто збережеться ситуація початку лютого.

Ключові показники тижня: прогноз

  • Щоденний "крок": зміни в обмінниках становитимуть до 30 копійок за добу.
  • Різниця (спред): між курсом купівлі та продажу складе від 60 копійок до 1 гривні на доларі.
  • Тижневе відхилення: курс не зміниться більш ніж на 1-1,5% від початкової ціни понеділка.

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Прискорений вступ України до ЄС загрожує війною з РФ, вважають в Угорщині, - BZ
Прискорений вступ України до ЄС загрожує війною з РФ, вважають в Угорщині, - BZ
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи