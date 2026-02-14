Без критичних "перегинів". Експерт розповів, що буде з курсом долара наступного тижня
Попри складні умови в енергетиці та економіці, валютний ринок України входить у середину лютого без різких стрибків.
Чому долар навколо позначки 43 гривень більше не лякає ринок та яких цифр чекати в обмінниках з 16 по 22 лютого у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.
Головне:
- Стабільність: Коливання долара навколо 43 грн стали новою нормою.
- Податковий фактор: Традиційні виплати податків у середині місяця змушують компанії продавати валюту, що насичує ринок і стримує ріст курсу.
- Позиція НБУ: Регулятор зберігає режим "керованої гнучкості", гасячи різкі коливання, але дозволяючи ринку самостійно тримати баланс.
- Євро: Валюта ЄС рухається слідом за глобальними трендами.
"Попри складні зовнішні та внутрішні умови, валютний ринок України входить у середину лютого без критичних "перегинів". Ключові курсові орієнтири залишаються в межах очікуваних коридорів, а коливання долара навколо рівня 43 грн не несуть ознак дестабілізації", - зазначив Лєсовий.
Основні цифри виглядатимуть так:
- Долар на готівковому ринку (обмінники та банки) коливатиметься на рівні 42,50 - 43,50 гривні, на міжбанку - 42,75 - 43,25 гривні.
- Євро наступного тижня в обмінниках та банках буде у межах 50-52 гривень, для міжбанку прогноз аналогічний.
За його словами, євро продовжує рухатися слідом за глобальними тенденціями. Ослаблення долара у світі пов’язане з комплексом економічних, політичних та геополітичних факторів. Цей стан триває.
Лєсовий додав, що наразі можна прогнозувати, що світові котирування пари долар/євро відбуватимуться в рамках 1,18-1,2. Тобто збережеться ситуація початку лютого.
Ключові показники тижня: прогноз
- Щоденний "крок": зміни в обмінниках становитимуть до 30 копійок за добу.
- Різниця (спред): між курсом купівлі та продажу складе від 60 копійок до 1 гривні на доларі.
- Тижневе відхилення: курс не зміниться більш ніж на 1-1,5% від початкової ціни понеділка.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.