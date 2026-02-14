Без критичних "перегинів". Експерт розповів, що буде з курсом долара наступного тижня

Попри складні умови в енергетиці та економіці, валютний ринок України входить у середину лютого без різких стрибків.

Чому долар навколо позначки 43 гривень більше не лякає ринок та яких цифр чекати в обмінниках з 16 по 22 лютого у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий .

Головне:

Стабільність: Коливання долара навколо 43 грн стали новою нормою.

Коливання долара навколо стали новою нормою. Податковий фактор: Традиційні виплати податків у середині місяця змушують компанії продавати валюту, що насичує ринок і стримує ріст курсу.

Традиційні виплати податків у середині місяця змушують компанії продавати валюту, що насичує ринок і стримує ріст курсу. Позиція НБУ: Регулятор зберігає режим "керованої гнучкості", гасячи різкі коливання, але дозволяючи ринку самостійно тримати баланс.

Регулятор зберігає режим "керованої гнучкості", гасячи різкі коливання, але дозволяючи ринку самостійно тримати баланс. Євро: Валюта ЄС рухається слідом за глобальними трендами.

"Попри складні зовнішні та внутрішні умови, валютний ринок України входить у середину лютого без критичних "перегинів". Ключові курсові орієнтири залишаються в межах очікуваних коридорів, а коливання долара навколо рівня 43 грн не несуть ознак дестабілізації", - зазначив Лєсовий.

Основні цифри виглядатимуть так:

Долар на готівковому ринку (обмінники та банки) коливатиметься на рівні 42,50 - 43,50 гривні, на міжбанку - 42,75 - 43,25 гривні.

гривні, на міжбанку - гривні. Євро наступного тижня в обмінниках та банках буде у межах 50-52 гривень, для міжбанку прогноз аналогічний.

За його словами, євро продовжує рухатися слідом за глобальними тенденціями. Ослаблення долара у світі пов’язане з комплексом економічних, політичних та геополітичних факторів. Цей стан триває.

Лєсовий додав, що наразі можна прогнозувати, що світові котирування пари долар/євро відбуватимуться в рамках 1,18-1,2. Тобто збережеться ситуація початку лютого.

Ключові показники тижня: прогноз