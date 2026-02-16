ua en ru
Головна » Бізнес » Фінанси

Де сьогодні вигідніше купити 100 доларів: "свіжий" курс у банках та обмінниках на 16 лютого

Україна, Понеділок 16 лютого 2026 10:34
Де сьогодні вигідніше купити 100 доларів: "свіжий" курс у банках та обмінниках на 16 лютого Фото: який курс валют 16 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Гамерська

Банки та обмінники оновили курси валют на 16 лютого. У порівнянні з п'ятницею, 13 лютого, долар та євро зросли в ціні.

Скільки коштує валюта сьогодні та де курс вигідніший - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Без критичних "перегинів". Експерт розповів, що буде з курсом долара наступного тижня

Головне:

  • Найдешевший долар: в обмінниках (середній курс продажу - 43,20 грн, тобто 4 320 грн за 100 доларів).
  • Банківський сектор: Monobank продає за 4 328 грн, ПриватБанк - за 4 329 грн.
  • Найдорожчий варіант: ПУМБ (каса) - 4 350 грн за 100 доларів.

Де сьогодні вигідніше купити 100 доларів: &quot;свіжий&quot; курс у банках та обмінниках на 16 лютого

Фото: курс валют в обмінниках 16 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют: обмінники

За даними порталу Minfin, станом на ранок 16 лютого середній курс долара в обмінниках при покупці становить 43,20 (+4 коп у порівнянні з курсом у п'ятницю) гривні. Здати валюту можна за середнім курсом 43,10 (+3 коп) гривні.

Євро сьогодні в обмінниках можна купити за 51,50 (+5 коп) гривню, а здати по курсу 51,34 (+5 коп) гривня.

Скільки коштують 100 доларів в банках

У ПриватБанку 100 доларів сьогодні коштують 4 329 гривень у касах та за безнал.

ОщадБанк продає валюту за 4 340 гривень у касах та 4 345 гривень - за безготівкові розрахунки.

У "Пумбі" 100 доларів сьогодні обійдуться у 4 350 гривень у касах та 4 330 гривень для карток.

Monobank продає 100 доларів за 4 328 гривень.

Хто формує курс валют в Україні?

Як розповіла в інтерв'ю РБК-Україна фінансовий планер спільноти iPlan Лариса Мошківська, на фінансовому ринку діють три основні сили, кожна з яких грає за власними правилами.

1. Банки: Офіційність та безпека

Банки повністю підпорядковуються НБУ та мають жорсткий регламент:

  • Чому курс вищий: У вартість закладаються витрати на комплаєнс, резерви та ризики блокувань.
  • Плюси: Максимальна безпека та легальність походження коштів.

2. Обмінники: Гнучкість та швидкість

Маленькі структури з мінімальною бюрократією. Їх головне завдання - заробити на спреді (різниці між купівлею та продажем):

  • Чому курс вигідніший: Менше операційних витрат, ніж у великих банків.
  • Від чого залежить ціна: Головний фактор - реальний попит населення в конкретний момент.

3. "Чорний" ринок: Відсутність контролю

Найбільш нестабільний сегмент, де правила гри практично відсутні.

  • Особливості: Немає податків, звітності та фінмоніторингу.
  • Ризики: Високий вплив "людського фактора" та відсутність будь-яких гарантій безпеки.

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

