Главная » Бизнес » Финансы

Где сегодня выгоднее купить 100 долларов: "свежий" курс в банках и обменниках на 16 февраля

Украина, Понедельник 16 февраля 2026 10:34
Где сегодня выгоднее купить 100 долларов: "свежий" курс в банках и обменниках на 16 февраля Фото: какой курс валют 16 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Банки и обменники обновили курсы валют на 16 февраля. По сравнению с пятницей, 13 февраля, доллар и евро выросли в цене.

Сколько стоит валюта сегодня и где курс выгоднее - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Самый дешевый доллар: в обменниках (средний курс продажи - 43,20 грн, то есть 4 320 грн за 100 долларов).
  • Банковский сектор: Monobank продает по 4 328 грн, ПриватБанк - по 4 329 грн.
  • Самый дорогой вариант: ПУМБ (касса) - 4 350 грн за 100 долларов.

Где сегодня выгоднее купить 100 долларов: &quot;свежий&quot; курс в банках и обменниках на 16 февраля

Фото: курс валют в обменниках 16 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют: обменники

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 16 февраля средний курс доллара в обменниках при покупке составляет 43,20 (+4 коп по сравнению с курсом в пятницу) гривны. Сдать валюту можно по среднему курсу 43,10 (+3 коп) гривны.

Евро сегодня в обменниках можно купить за 51,50 (+5 коп) гривну, а сдать по курсу 51,34 (+5 коп) гривна.

Сколько стоят 100 долларов в банках

В ПриватБанке 100 долларов сегодня стоят 4 329 гривен в кассах и за безнал.

ОщадБанк продает валюту за 4 340 гривен в кассах и 4 345 гривен - за безналичные расчеты.

В "Пумбе" 100 долларов сегодня обойдутся в 4 350 гривен в кассах и 4 330 гривен для карточек.

Monobank продает 100 долларов за 4 328 гривен.

Кто формирует курс валют в Украине?

Как рассказала в интервью РБК-Украина финансовый планер сообщества iPlan Лариса Мошковская, на финансовом рынке действуют три основные силы, каждая из которых играет по собственным правилам.

1. Банки: Официальность и безопасность

Банки полностью подчиняются НБУ и имеют жесткий регламент:

  • Почему курс выше: В стоимость закладываются расходы на комплаенс, резервы и риски блокировок.
  • Плюсы: Максимальная безопасность и легальность происхождения средств.

2. Обменники: Гибкость и скорость

Маленькие структуры с минимальной бюрократией. Их главная задача - заработать на спреде (разнице между покупкой и продажей):

  • Почему курс выгоднее: Меньше операционных расходов, чем у крупных банков.
  • От чего зависит цена: Главный фактор - реальный спрос населения в конкретный момент.

3. "Черный" рынок: Отсутствие контроля

Наиболее нестабильный сегмент, где правила игры практически отсутствуют.

  • Особенности: Нет налогов, отчетности и финмониторинга.
  • Риски: Высокое влияние "человеческого фактора" и отсутствие каких-либо гарантий безопасности.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

