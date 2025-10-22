UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Де найскладніше зі світлом і кого чекають відключення після 16:00: відповідь "Укренерго"

Фото ілюстративне: стало відомо, де в Україні найгірша ситуація зі світлом (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру - на ранок у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині через пошкоджене ворогом обладнання.

Також зафіксовано знеструмлення споживачів в інших областях. Відновлювальні роботи тривають там, де це, як наголошують у компанії, дозволяє безпекова ситуація.

"Через наслідки попередніх російських обстрілів - сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - проінформували в "Укренерго".

Енергетики наголошують, що споживання електроенергії залишається високим - станом на 6:00 воно перевищувало показники попереднього дня на 1,7%. Через наслідки атак і холодну погоду українців просять ощадливо користуватися електроенергією, особливо уникати одночасного вмикання потужних приладів.

В "Укренерго" закликають стежити за оновленнями на сайтах та офіційних сторінках обленерго, оскільки ситуація в енергосистемі залишається динамічною.

Атака на Україну 22 жовтня

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ завдала чергового масованого комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України. У зв'язку з цим в країні почали діяти графіки аварійного відключення світла.

Зокрема, у Кіровоградській області російські ракети та дрони вдарили по енергетичних об’єктах, через що 27 населених пунктів залишилися без світла, введено графіки аварійних відключень.

Через ворожі удари по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області без електрики опинилися понад 14 тисяч родин.

У Запоріжжі під нічною атакою без електрики залишилися близько 2 тисячі споживачів.

Після ударів РФ міністр закордонних справ Андрій Сибіга терміново звернувся до партнерів із важливою заявою.

Все, що відомо про наслідки чергової російської атаки читайте в матеріалі РБК-Україна.

Укренерго Війна в Україні Відключеня світла