Де найскладніше зі світлом і кого чекають відключення після 16:00: відповідь "Укренерго"

Внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру - на ранок у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині через пошкоджене ворогом обладнання.

Також зафіксовано знеструмлення споживачів в інших областях. Відновлювальні роботи тривають там, де це, як наголошують у компанії, дозволяє безпекова ситуація.

"Через наслідки попередніх російських обстрілів - сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - проінформували в "Укренерго".

Енергетики наголошують, що споживання електроенергії залишається високим - станом на 6:00 воно перевищувало показники попереднього дня на 1,7%. Через наслідки атак і холодну погоду українців просять ощадливо користуватися електроенергією, особливо уникати одночасного вмикання потужних приладів.

В "Укренерго" закликають стежити за оновленнями на сайтах та офіційних сторінках обленерго, оскільки ситуація в енергосистемі залишається динамічною.