ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Де найскладніше зі світлом і кого чекають відключення після 16:00: відповідь "Укренерго"

Середа 22 жовтня 2025 11:23
UA EN RU
Де найскладніше зі світлом і кого чекають відключення після 16:00: відповідь "Укренерго" Фото ілюстративне: стало відомо, де в Україні найгірша ситуація зі світлом (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Внаслідок масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру - на ранок у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

Найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині через пошкоджене ворогом обладнання.

Також зафіксовано знеструмлення споживачів в інших областях. Відновлювальні роботи тривають там, де це, як наголошують у компанії, дозволяє безпекова ситуація.

"Через наслідки попередніх російських обстрілів - сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - проінформували в "Укренерго".

Енергетики наголошують, що споживання електроенергії залишається високим - станом на 6:00 воно перевищувало показники попереднього дня на 1,7%. Через наслідки атак і холодну погоду українців просять ощадливо користуватися електроенергією, особливо уникати одночасного вмикання потужних приладів.

В "Укренерго" закликають стежити за оновленнями на сайтах та офіційних сторінках обленерго, оскільки ситуація в енергосистемі залишається динамічною.

Атака на Україну 22 жовтня

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ завдала чергового масованого комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України. У зв'язку з цим в країні почали діяти графіки аварійного відключення світла.

Зокрема, у Кіровоградській області російські ракети та дрони вдарили по енергетичних об’єктах, через що 27 населених пунктів залишилися без світла, введено графіки аварійних відключень.

Через ворожі удари по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області без електрики опинилися понад 14 тисяч родин.

У Запоріжжі під нічною атакою без електрики залишилися близько 2 тисячі споживачів.

Після ударів РФ міністр закордонних справ Андрій Сибіга терміново звернувся до партнерів із важливою заявою.

Все, що відомо про наслідки чергової російської атаки читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Війна в Україні Відключеня світла
Новини
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію