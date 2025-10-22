Где сложнее всего со светом и кого ждут отключения после 16:00: ответ "Укрэнерго"

Вследствие масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения. Самая сложная ситуация на Сумщине и Черниговщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Из-за масштабной ракетно-пушечной атаки на энергетическую инфраструктуру - на утро в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Самой сложной остается ситуация на Сумщине и Черниговщине из-за поврежденного врагом оборудования.

Также зафиксировано обесточивание потребителей в других областях. Восстановительные работы продолжаются там, где это, как отмечают в компании, позволяет ситуация с безопасностью.

"Из-за последствий предыдущих российских обстрелов - сегодня во всех регионах Украины с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - проинформировали в "Укрэнерго".

Энергетики отмечают, что потребление электроэнергии остается высоким - по состоянию на 6:00 оно превышало показатели предыдущего дня на 1,7%. Из-за последствий атак и холодной погоды украинцев просят экономно пользоваться электроэнергией, особенно избегать одновременного включения мощных приборов.

В "Укрэнерго" призывают следить за обновлениями на сайтах и официальных страницах облэнерго, поскольку ситуация в энергосистеме остается динамичной.