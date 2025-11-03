Де і як в Україні вимикатимуть світло 4 листопада: список областей та графіки

В Україні у вівторок, 4 листопада, знову будуть діяти графіки відключення світла. Світло вимикатимуть як у промислових, так і у побутових користувачів.

РБК-Україна розповідає, у яких областях завтра будуть вимикати електроенергію.

Київ

Як повідомили у ДТЕК, у столиці світло будуть вимикати одночасно лише у однієї підгрупи.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Дніпропетровська область

Для споживачів Дніпропетровщини графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

Графіки для споживачів Дніпропетровщини можна переглянути тут.

Сумська область

На Сумщині дізнатися графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Завтра світло вимикатимуть таким чином:

з 08:00 до 11:00 - в обсязі 0,5 черги;

з 15:00 до 18:00 - в обсязі 1 черги;

з 18:00 до 20:00 - в обсязі 1,5 черги;

з 20:00 до 22:00 - в обсязі 1 черги.

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 4 листопада 2025 року:

з 08:00 по 11:00 запроваджений ГПВ в обсязі 0,5 черги;

з 15:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги;

з 18:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1,5 черги;

з 20:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черги.

Ознайомитися з графіком на Полтавщині можна за посиланням. Перелік адрес тут.

Черкаська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго" 4 листопада у Черкаській області з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 будуть застосовані графіки погодинних вимкнень.

Години відсутності електропостачання:

Підгрупа 2.1 відключення з 08:00 по 10:00;

Підгрупа 2.2 відключення з 10:00 по 11:00;

Підгрупа 3.1 відключення з 15:00 по 17:00;

Підгрупа 4.1 відключення з 17:00 по 19:00;

Підгрупа 4.2 відключення з 19:00 по 21:00;

Підгрупа 5.1 відключення з 21:00 по 22:00.

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ, можна переглянути за посиланням https://www.cherkasyoblenergo.com/off

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Чернігівська область

На Чернігівщині графіки діють в обсязі підчерги та черги. Найбільше без світла за добу буде одна черга - 5 годин.

Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Харківська область

У Харківській області діятимуть графіки відключень світла, повідомили в обленерго. З 08:00 до 11:00 застосовуватиметься - 0,5 черги відключень, з 15:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 - 1 черга, з 18:00 до 20:00 - 1,5 черги.

Для промислових споживачів з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

Підчерга 1.1 з 19:00-22:00;

Підчерга 1.2 з 19:00-22:00;

Підчерга 2.1 з 19:00-20:00;

Підчерга 2.2 з 08:00-11:00;

Підчерги 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 - не вимикаються;

Підчерга 5.2 з 18:00-19:00;

Підчерга 6.1 з 15:00-19:00;

Підчерга 6.2 з 15:00-19:00.

Перелік адрес за чергами - у повідомленні за посиланням. Як зрозуміти, коли буде відключення, згідно ГПВ - читайте тут.