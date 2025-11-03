Где и как в Украине будут выключать свет 4 ноября: список областей и графики
В Украине во вторник, 4 ноября, снова будут действовать графики отключения света. Свет будут выключать как у промышленных, так и у бытовых пользователей.
РБК-Украина рассказывает, в каких областях завтра будут отключать электроэнергию.
Киев
Как сообщили в ДТЭК, в столице свет будут выключать одновременно только у одной подгруппы.
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Киевская область
Днепропетровская область
Для потребителей Днепропетровщины графики почасовых отключений выглядят следующим образом:
Графики для потребителей Днепропетровщины можно посмотреть здесь.
Сумская область
На Сумщине узнать графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Завтра свет будут выключать следующим образом:
- с 08:00 до 11:00 - в объеме 0,5 очереди;
- с 15:00 до 18:00 - в объеме 1 очереди;
- с 18:00 до 20:00 - в объеме 1,5 очереди;
- с 20:00 до 22:00 - в объеме 1 очереди.
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 4 ноября 2025 года:
- с 08:00 по 11:00 введен ГПВ в объеме 0,5 очереди;
- с 15:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди;
- с 18:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 1,5 очереди;
- с 20:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди.
Ознакомиться с графиком на Полтавщине можно по ссылке. Перечень адресов здесь.
Черкасская область
Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 4 ноября в Черкасской области с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 будут применены графики почасовых отключений.
Часы отсутствия электроснабжения:
- Подгруппа 2.1 отключение с 08:00 по 10:00;
- Подгруппа 2.2 отключение с 10:00 по 11:00;
- Подгруппа 3.1 отключение с 15:00 по 17:00;
- Подгруппа 4.1 отключение с 17:00 по 19:00;
- Подгруппа 4.2 отключение с 19:00 по 21:00;
- Подгруппа 5.1 отключение с 21:00 по 22:00.
Перечень адресов, которые обесточиваются по очередям (подочередности) ГПВ, можно посмотреть по ссылке https://www.cherkasyoblenergo.com/off
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Черниговская область
На Черниговщине графики действуют в объеме подочереди и очереди. Больше всего без света за сутки будет одна очередь - 5 часов.
Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
- на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Харьковская область
В Харьковской области будут действовать графики отключений света, сообщили в облэнерго. С 08:00 до 11:00 будет применяться - 0,5 очереди отключений, с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 - 1 очередь, с 18:00 до 20:00 - 1,5 очереди.
Для промышленных потребителей с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчерёдках с учётом времени на переключение (ориентировочно):
- Подочередь 1.1 с 19:00-22:00;
- Подочередь 1.2 с 19:00-22:00;
- Подчерк 2.1 с 19:00-20:00;
- Подчерк 2.2 с 08:00-11:00;
- Подчерки 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 - не отключаются;
- Подчерк 5.2 с 18:00-19:00;
- Подчерк 6.1 с 15:00-19:00;
- Подочередь 6.2 с 15:00-19:00.
Перечень адресов по очередям - в сообщении по ссылке. Как понять, когда будет отключение, согласно ГПВ - читайте здесь.
Ситуация в энергетике в Украине
В Украине сейчас фиксируется повышенное потребление электроэнергии, что связано как с последствиями российских обстрелов, так и с наступлением холодов. Чаще всего графики отключений применяются в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что российские войска изменили подход и перешли к тактике так называемой "выжженной земли". Это произошло после того, как предыдущие массированные атаки не привели к разрушению украинской энергосистемы.
Как отмечают в "Укрэнерго", главная задача сейчас - поддержать стабильную работу энергосети. В то же время из-за снижения температуры и постоянных российских обстрелов пока невозможно спрогнозировать графики отключений на длительный период.
В то же время, по указанию "Укрэнерго", завтра в отдельных регионах Украины будут применены ограничения потребления электроэнергии.