Тактика випаленої землі: як Росія б’є по енергосистемі та чи буде світло взимку

Росіяни змінили тактику ударів по енергетиці України. Якщо раніше це були масовані ракетні атаки, то тепер вони застосовують тактику "випаленої землі" - знищують цілі енергорайони.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив глава "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

Росія змінила тактику атак на енергетику

За словами Зайченко, після того, як росіяни не змогли погасити українську енергосистему масштабними атаками, вони перейшли до тактики "випаленої землі".

Він пояснив, що раніше атаки здійснювалися сотнями ракет одночасно по станціях НЕК "Укренерго" та електростанціях.

Зараз, за словами Зайченка, противник знищує цілі енергорайони, включно з підстанціями та електростанціями операторів системи розподілу.

Проблеми теплових електростанцій

Глава "Укренерго" зазначив, що особливо постраждали теплові електроцентралі, які мають забезпечувати теплом і світлом українців взимку.

"Але, не дивлячись ні на що, енергетики продовжують відновлювати ці об'єкти, які вже вражалися навіть не рази, а десятки разів, і продовжують надавати світло-тепло для мешканців України", - сказав він.

Як підготуватися населенню

Глава "Укренерго" порадив громадянам дбати про власну енергонезалежність. Він зазначив, що багато людей вже запаслися повербанками, ліхтариками та забезпечили резервне живлення для Wi-Fi-роутерів.

Також корисно встановлювати сонячні панелі та акумулятори, де це можливо.

За словами Зайченка, важливо змінювати поведінку і економити електроенергію: не включати одночасно кілька потужних приладів, переносити споживання на денний або нічний час, вимикати непотрібні прилади і світло.

Це допоможе енергетикам підтримувати стабільне постачання електроенергії у складний зимовий період.

Стан енергосистеми та захист трансформаторів

На запитання про можливі відключення взимку Зайченко заспокоїв, що енергетики провели велику роботу з 2022 року і зараз понад 50% трансформаторів захищені.

"Захищені таким рівнем захисту, що вони витримують "Шахеди" і кожен день атакуються "Шахедами" і продовжують працювати. Тому з цієї точки зору впевненість є, що ми забезпечимо передачу електроенергії у мережі операторів системи розподілу", - пояснив він.

Масштабні відключення світла малоймовірні

Зайченко додав, що мережі операторів системи розподілу також займаються захистом.

"Тому, я думаю, ситуація з тим, що світла не буде, вона малоймовірна. Але всі енергетики роблять свою роботу для того, щоб світло було завжди, а не по такому тяжкому графіку", - розповів глава "Укренерго".