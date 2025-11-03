ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 19:52

Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада Ілюстративне фото: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 4 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовані обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Причиною введення обмежень стали наслідки масованих російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Погодинні відключення заплановані:

  • з 08:00 до 11:00;
  • з 15:00 до 22:00.

Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 1,5 черги.

Обмеження потужності для промислових споживачів також діятимуть у ті самі періоди - з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

В "Укренерго" зазначають, що час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українців закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також компанія просить громадян ощадливо споживати електроенергію, особливо у години пікового навантаження, щоб уникнути додаткових відключень.

Ситуація в енергетиці в України

Наразі в Україні зберігається високий рівень споживання електроенергії - це пов’язано як із наслідками російських обстрілів, так і з похолоданням. Зокрема, частіше за все графіки запроваджують у Київській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко зазначив, що російські війська змінили тактику та перейшли до стратегії так званої "випаленої землі". Це сталося після того, як попередні масовані удари не змогли зруйнувати українську енергосистему.

Наприклад сьогодні в Україні графіки відключення діяли з 8:00 та до 12:00, а потім з 15:30 до 22:00.

Також ми писали, що "Укренерго" працює саме над тим, щоб забезпечити стабільність енергосистеми. Однак через входження у холодний сезон та постійні удари російської армії поки неможливо прогнозувати відключення світла на тиждень.

Укренерго Графіки відключення світла Блекаут
