ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Чому неможливо прогнозувати відключення світла на тиждень? Що кажуть енергетики

Понеділок 03 листопада 2025 12:18
UA EN RU
Чому неможливо прогнозувати відключення світла на тиждень? Що кажуть енергетики Фото: енергетики пояснили, чому неможливо прогнозувати відключення світла на тиждень (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

"Укренерго" працює саме над тим, щоб забезпечити стабільність енергосистеми. Але через входження у холодний сезон та постійні удари РФ поки неможливо прогнозувати відключення світла на тиждень.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки голови "Держенергонагляду" Анатолій Замулко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

Відповідаючи на питання стосовно того, чи можна робити хоч якісь прогнози щодо відключень світла на тиждень або тижні, Замулко зазначив, що давати будь-які прогнози вкрай важко.

"Ну, давайте так. На сьогоднішній день "Укренерго" і вся енергосистема працює саме над тим, щоб забезпечити стабільність, хоча б утримувати те, що є. Якщо у нас не будуть додаткових якихось влучань, а вони, на превеликий жаль, постійно у нас відбуваються", - зазначив Замулко.

За його словами, енергосистема України буде постійно підсилювати мережі, і вести відновлювальні роботи на місцях влучань.

"Казати на тиждень-два, напевно, зараз ніхто так говорити не може, тому що ми входимо в температурний режим, коли буде збільшуватися споживання електричної енергії, в тому числі для опалення. Тому треба готуватися до того, що цей процес будемо максимально зменшувати (негативний вплив обстрілів – ред.)", - додав т.в.о. голови "Держенергонагляду".

Він також підкреслив, що у випадку, якщо вдасться зупинити процес руйнувань, тоді можна буде поступово рухатися до позитиву з точки зору забезпечення електричною енергією населення.

Удари РФ по енергетиці України

Війська РФ в останні місяці відновили удари по енергетичним об'єктам в Україні. Так, сьогодні вночі, 3 листопада, під ударом дронів опинилась Миколаївська область. Унаслідок обстрілів пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Раніше стало відомо, що в Україні сьогодні відмінили графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності для промисловості скасовані в усіх регіонах.

Також РБК-Україна вже повідомляло, що Росія намагається досягти тотального відключення електроенергії в Україні, щоб посилити соціальну напругу в середині держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світла Електроенергія Вторгнення Росії до України
Новини
По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути
По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН