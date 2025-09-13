ua en ru
Де дивитися матчі збірної України на ЧС-2025 з волейболу: повний розклад

Субота 13 вересня 2025 15:37
Де дивитися матчі збірної України на ЧС-2025 з волейболу: повний розклад Збірна України з волейболу (фото: facebook.com/volleyballua)
Автор: Катерина Урсатій

12 вересня у Манілі стартував чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків 2025 року. Це головний турнір сезону під егідою Міжнародної федерації волейболу (FIVB), у якому за титул найсильнішої збірної планети змагатимуться 32 команди.

Розклад матчів повідомляє РБК-Україна.

Україна на чемпіонаті світу-2025

Для чоловічої збірної України ця першість стане третьою в історії та другою поспіль.

На попередньому турнірі у 2022 році "синьо-жовті" вперше за 24 роки пробилися до чвертьфіналу, де поступилися збірній Словенії.

У 2025-му українська команда змагатиметься у групі F, де її суперниками стали Італія, Бельгія та Алжир.

Перший матч підопічні Угіса Крастіньша проведуть проти бельгійців у неділю, 14 вересня.

Розклад матчів групового етапу (група F)

  • 14 вересня, 09:00 - Україна - Бельгія
  • 14 вересня, 16:30 - Італія - Алжир
  • 16 вересня, 09:00 - Україна - Алжир
  • 16 вересня, 16:30 - Італія - Бельгія
  • 18 вересня, 09:00 - Бельгія - Алжир
  • 18 вересня, 16:30 - Італія - Україна

По дві найкращі команди з кожної групи виходять до 1/8 фіналу.

Сенсація на старті: Туреччина обіграла Японію

Уже у першому турі сталася гучна несподіванка. Туреччина, яка займає 16-ту позицію у світовому рейтингу, розгромила четверту збірну світу Японію у трьох сетах – 25:19, 25:23, 25:19.

Завдяки перемозі турки піднялися на 15-те місце в оновленому рейтингу, скоротивши відставання від України до 9,14 бала. Японія ж опустилася з четвертої сходинки на сьому.

Де дивитися чемпіонат світу з волейболу

Усі матчі транслюватимуться в Україні на платформах Суспільного та "Київстар ТБ". Ексклюзивно на "Київстар ТБ" покажуть 12 поєдинків, ще 19 матчів будуть доступні на спеціальному pop-up каналі.

