ДБР і СБУ провели обшуки у військовій частині Нацгвардії, - джерела

За даними джерел РБК-Україна, обшуки проводились у військовій частині 4114 Нацгвардії, яка розташована у Львові.

Як повідомили у прокуратурі, чотирьом посадовцям військової частини було вручено підозри за статтею про перевищення військовою особою службових повноважень.

Фото: затримання та обшуки підозрюваних (gp.gov.ua)

Підозрювані залучили сімох військовослужбовців-контрактників частини до роботи на станції техобслуговування автомобілів. В той час, як військові ремонтували авто на двох СТО у Львові та області, їм нараховувалась заробітна плата за службу в Нацгвардії, яку забирали підозрювані.

Було проведено майже 30 санкціонованих обшуків, під час яких вилучено мобільні телефони фігурантів, жорсткі диски, відеореєстратори камер відеоспостереження, чорнові записи, понад 20 тисяч євро, майже 22 тисяч доларів США, понад 13 тисяч злотих та інші речові докази.

Підозрюваних затримано у порядку статей ст. 208 на підставі ст. 615 КПК України. Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Скандали с військовим командуванням

Нагадаємо, у січні СБУ та ДБР повідомили про затримання генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківської області під час наступу окупантів у 2024 році.

21 січня йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою у 5 млн гривень. Наступного дня за нього внесли заставу, але після виходу з СІЗО - вручили нову підозру.

Також ми писали, що Печерський районний суд обрав запобіжний захід чинному військовослужбовцю та колишньому командиру 207 батальйону територіальної оборони Києва Віктору Юшку.

Раніше Державне бюро розслідувань викрило схему продажу "липових" довідок у Миколаївському ТЦК.