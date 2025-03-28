ГБР и СБУ провели обыски в воинской части Нацгвардии, - источники

По данным источников РБК-Украина, обыски проводились в воинской части 4114 Нацгвардии, которая расположена во Львове.

Как сообщили в прокуратуре, четырем должностным лицам воинской части были вручены подозрения по статье о превышении военным лицом служебных полномочий.

Фото: задержание и обыски подозреваемых (gp.gov.ua)

Подозреваемые привлекли семерых военнослужащих-контрактников части к работе на станции техобслуживания автомобилей. В то время, как военные ремонтировали авто на двух СТО во Львове и области, им начислялась заработная плата за службу в Нацгвардии, которую забирали подозреваемые.

Было проведено почти 30 санкционированных обысков, во время которых изъяты мобильные телефоны фигурантов, жесткие диски, видеорегистраторы камер видеонаблюдения, черновые записи, более 20 тысяч евро, почти 22 тысяч долларов США, более 13 тысяч злотых и другие вещественные доказательства.

Подозреваемые задержаны в порядке статей ст. 208 на основании ст. 615 УПК Украины. Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения и отстранения от должностей.

Скандалы с военным командованием

Напомним, в январе СБУ и ГБР сообщили о задержании генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковской области во время наступления оккупантов в 2024 году.

21 января ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 5 млн гривен. На следующий день за него внесли залог, но после выхода из СИЗО - вручили новое подозрение.

Также мы писали, что Печерский районный суд избрал меру пресечения действующему военнослужащему и бывшему командиру 207 батальона территориальной обороны Киева Виктору Юшко.

Ранее Государственное бюро расследований разоблачило схему продажи "липовых" справок в Николаевском ТЦК.