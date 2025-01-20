В Україні було затримано генералів, які відповідальні за невдалу оборону Харківської області під час наступу росіян у 2024 році. Вони не забезпечили належний захист регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними від джерел РБК-Україна, йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

Служба безпеки та ДБР за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ задокументували злочини 3-х посадовців Збройних сил України. За даними слідства, вони не забезпечили належний захист Харківської області під час наступу ворога у травні 2024 року.

За даними слідства, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків", генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.

Фото: СБУ та ДБР затримали генералів за провал оборони Харківської області у 2024 році (t.me/SBUkr)

Було встановлено, що посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківської області і втратили управління боєм під час повторного наступу росіян на обласний центр.

Вони також порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ. У ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора.

Таким чином це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої.

Ініційовані правоохоронцями спеціалізовані експертизи підтвердили факти злочинної діяльності фігурантів.



На підставі зібраних доказів їх затримано і буде повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану);

ст. 429 (організація самовільного залишення поля бою).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Ситуація у Харківській області

10 травня російські війська розпочали новий наступ у Харківській області. Зокрема, ворог наступав в бік Вовчанська, але просунутися далі міста йому не вдалося. Там і досі йдуть жорсткі бої, а місто фактично стерте російськими ударами.

Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що Росії не вдалося реалізувати свою операцію щодо наступу в Харківській області. У свою чергу українські військові ще більше посилили Харківський напрямок.