ДБР викрило схему продажу "липових" довідок у Миколаївському ТЦК

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили співробітника Миколаївського РТЦК та СП. Він брав участь у схемі заробітку на придатних для мобілізації військовозобов’язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, з початку минулого року двоє співробітників миколаївського РТЦК та СП пропонували "допомогу" охочим уникнути мобілізації.

Вони обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію з хибними діагнозами під час проходження ВЛК. За це вони просили винагороду у розмірі 4-5 тисяч доларів.

А за додаткову оплату в середньому 3000 доларів військовозобов’язані знімались з військового обліку, або отримували статус "придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах".

У ДБР повідомили, що 9 січня 2025 року одного зі співробітників ТЦК працівники Бюро затримали під час отримання від "клієнта" 4500 доларів.