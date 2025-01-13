ДБР викрило схему продажу "липових" довідок у Миколаївському ТЦК
Слідчі Державного бюро розслідувань викрили співробітника Миколаївського РТЦК та СП. Він брав участь у схемі заробітку на придатних для мобілізації військовозобов’язаних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
За даними ДБР, з початку минулого року двоє співробітників миколаївського РТЦК та СП пропонували "допомогу" охочим уникнути мобілізації.
Вони обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію з хибними діагнозами під час проходження ВЛК. За це вони просили винагороду у розмірі 4-5 тисяч доларів.
А за додаткову оплату в середньому 3000 доларів військовозобов’язані знімались з військового обліку, або отримували статус "придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах".
У ДБР повідомили, що 9 січня 2025 року одного зі співробітників ТЦК працівники Бюро затримали під час отримання від "клієнта" 4500 доларів.
Раніше РБК-Україна розповідало, що ДБР за рік викрило 120 посадовців, яких підозрюють у створенні схем для незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Найчастіше фігурантами розслідувань ставали працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.
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