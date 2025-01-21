Провал оборони Харківської області. Екс-командира ОТУ "Харків" відправили під домашній арешт

Печерський районний суд Києва відправив під домашній арешт на два місяці колишнього командира ОТУ "Харків" бригадного генерала Юрія Галушкіна. Він фігурує у справі про неналежну оборону Харківської області у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ґрати" .

За даними слідства, через дії генерала війська РФ у квітні-травні 2024 року змогли захопити частину території Липецької сільської громади в Харківському районі. Крім того, його дії спричинили втрати серед особового складу та озброєння, а також зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні його відповідальності.

Як з'ясували правоохоронці, Галушкін визначив для 125-ї бригади територіальної оборони позиції, які не відповідали її бойовим спроможностям, попри наявність інших підрозділів, здатних посилити оборону.

Окрім того, він не забезпечив повного уточнення напрямків основних ударів противника та не здійснював належного контролю за підготовкою і веденням оборонних дій.

Слідство висунуло схожі звинувачення і проти екс-генерала Артура Горбенка, який раніше командував 125-ю окремою бригадою територіальної оборони, та полковника Іллі Лапіна, колишнього командира 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї механізованої бригади. Лапіна суд сьогодні також відправив під варту.

Захист Галушкіна наполягав, аби суддя відмовила у задоволенні клопотання прокуратури про арешт генерала та звільнила його у залі суду. Однак екс-командира відправили під домашній арешт з правом застави у 5 млн гривень.

Що відомо про справу

Нагадаємо, 20 січня СБУ та ДБР повідомили про затримання генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківської області під час наступу окупантів у 2024 році.

Йдеться про:

бригадного генерала, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків" Юрія Галушкіна;

генерал-лейтенанта, який був командиром 125-ї окремої бригади ТрО Артура Горбенка;

полковника, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання, Іллю Лапіна.

Як встановило розслідування, посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківської області та втратили управління боєм під час повторного наступу росіян.

Детальніше про справу щодо провалу оборони на Харківської області - у матеріалі РБК-Україна.