Суд обрав запобіжний захід для екскомандира ТрО Києва Віктора Юшка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що Юшка підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем. Слідство з'ясувало, що у перші дні повномасштабного вторгнення РФ Юшко нібито хотів використати можливості знайомства із головою правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, який тоді служив у тому ж батальйоні. Сам Юшко в цей період був командиром батальйону ТрО.

"Юшко підозрюється, що в супереч нормам, направив одного з своїх підлеглих під час мобілізації, а саме Віталія Шабуніна у відрядження. В той час, як інші військові виконували свої обов’язки, Шабунін цього не робив. У Юшка виник умисел одержати неправомірну вигоду нематеріального характеру для себе у виді використання можливостей від знайомства з Шабуніним", - сказав прокурор Олег Зоря.

Слідством встановлено, що Шабунін отримував грошове забезпечення військовослужбовця у повному обсязі протягом 2022-2023 років. Загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 224 тисячі гривень. Під час засідання прокурор просив заставу 224 тисячі гривень, однак суд призначив заставу у розмірі 60 560 гривень.

Водночас захисники сказали, що підозра необгрунтована, а елементів злочину в діях Юшка немає. А застава може бути від 3 тисяч до максимум 60 тисяч. І просили запобіжний у вигляді особистого зобов'язання.

Що передувало

Минулого літа ЗМІ писали про те, що начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич просить Державне бюро розслідувань покарати командира в/ч Віктора Юшка, де проходив службу Віталій Шабунін, за незаконні відрядження його до НАЗК.

У своєму зверненні до ДБР Баргилевич просив порушити кримінальні справи за "перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень" та "розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену в умовах воєнного стану".

За його даними, командир в/ч Віктор Юшко підписував відрядження Шабуніну "систематично", направляючи його до НАЗК та інших установ і організацій. Окрім цього Юшко, нібито, наказував продовжити проводити Шабуніну додаткові виплати у розмірі 30 тисяч гривень щомісяця.

Справи проти військових

Нагадаємо, 20 січня Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань повідомили про затримання генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківської області під час наступу окупантів у 2024 році.

Днями Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього начальника оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) "Харків" Юрія Галушкіна.